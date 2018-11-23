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23.11.2018 18:08
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«Блицкриг не получился»: После 70 обысков в Петербурге следствие получило 70 свидетелей

Следственный комитет Петербурга не задержал ни одного из десятков доставленных после самой масштабной реализации 2018 года, где вместе с понятыми участвовало под 350 человек. Свидетелем ушел и тот, в отношении кого было возбуждено уголовное дело, – Георгий Мчедлидзе. По улицам города поползли слухи, что силовиков остановили загадочные высшие силы. Сами оперативники спросонья говорят, что они рассчитывали подавить волю оппонентов штурмом.

По информации «Фонтанки», к утру 23 ноября из здания Следственного комитета Петербурга на Мойке, 68, вышли все доставленные после масштабной реализации, начавшейся рано утром 22 ноября. Несмотря на то что следствие планировало процессуально задержать на двое суток около 10 человек, в изоляторе временного содержания не оказалось ни одного. Более того, ни одного не допросили в качестве подозреваемого. В результате все – свидетели, в том числе и названный в постановлениях на обыски организатором – Георгий Мчедлидзе.

Насколько слышно «Фонтанке», уже к полудню 23 ноября в Петербурге заговорили об интриге, связанной как раз с нулевым результатом. Из телефонных бесед журналист «Фонтанки» понял, что игроки из мира жилкомсервисов и даже отдельные правоохранители считают, что было оказано административное давление на Следственный комитет и Управление экономической безопасности, после которого пришлось, как говорится, притормозить.

Сами же непосредственные участники этого шумного процесса, выспавшись к вечеру 23 ноября, с усталым юмором относятся к конспирологии. «При таком шуме, который, кстати, вы и устроили, дать обратную команду может только безумный. К тому же она не была бы выполнена», – уверяет «Фонтанку» один из сотрудников.

– Все проще. И это для фигурантов уже не секрет. «Коррупционному» отделу надо было доказать, что деньги от коммерсантов системно передавались руководителям жилкомсервисов, а это с ходу не вышло, – объяснил другой собеседник «Фонтанки», добавив: – Блицкрига не получилось, придется перейти к окопной войне.

Заметим, что оперативники «коррупционного» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД примерно два года разрабатывали эту тему. Более того, ранее они уже инициировали по этой истории уголовное дело в Главном следственном управлении ГУ МВД. Но тогда оно было возбуждено не по принуждению к сделке, а по статье 165 УК «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». И там материалы касались управления многоквартирными домами. Но, как говорят, «дело на Лиговке давно захлебнулось». После оперативники сумели убедить начальника первого отдела второго следственного управления Следственного комитета Петербурга Александра Осипкина возбудить новое дело.     

Накануне, утром 22 ноября, сотрудники силовых ведомств провели в Петербурге серию обысков по 70 адресам. Мероприятия проходили по уголовному делу по статье «Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения в организованной группе». В центре внимания оказались агентские договоры, что заключались управляющими жилищными организациями с юрлицами, по версии следствия подконтрольными Георгию Мчедлидзе. Компании настойчиво предлагали посреднические услуги операторам связи и интернет-провайдерам. Этот процесс затронул не менее 10 районов и примерно две трети городских жилкомсервисов. Следствие подозревает сговор между руководством фирм-агентов и жилкомсервисами, а также должностными лицами жилищных агентств. По мнению силовиков, в результате примерно 100 млн рублей уходили на посторонние расчетные счета, а не в состав общедомового имущества.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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