С украинской дочки Сбербанка сняли арест

Киевский апелляционный суд принял решение отменить арест акций и имущества дочернего предприятия российского финансового конгломерата.

«Отменить постановление частного исполнителя исполнительного округа города Киева от 20 сентября 2018 года об открытии исполнительного дела и постановления от 28 сентября 2018 года об аресте всего движимого и недвижимого имущества», – говорится 23 ноября в решении суда.

В материалах дела также отмечается, что исполнитель изменил ответчика, тогда как раньше им выступала «Российская Федерация в лице Министерства юстиции Российской Федерации».

Напомним, что 12 сентября Апелляционный суд Киева арестовал акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ банка, запретил банкам проводить ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также проводить любые действия, направленные на продажу принадлежащего им имущества.