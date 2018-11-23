Смольный выселил незаконное общежитие из дома на Гаванской улице

Комитет по контролю за имуществом Петербурга выселил незаконное общежитие из дома 49, корпус 2, по Гаванской улице. Как рассказали в ведомстве 22 ноября, проверка была проведена по просьбе ГКУ «Имущество Петербурга».

В нежилом помещении на первом этаже площадью 88,7 кв. м обнаружилось общежитие — кровати стояли в коридоре, а на полу было расстелено несколько матрацев. Среди жильцов оказалось несколько лиц, приехавших из-за рубежей России.

При этом по документам город никому не сдавал эти площади — договор с прежним арендатором был расторгнут в 2015 году. Установить, кто именно вел нелегальный бизнес, не удалось. Постояльцы назвать имя своего хозяина затруднились.