Марокканцу удалось пробраться через границу из России в Финляндию

Тридцатилетнего гражданина Королевства Марокко задержали 22 ноября в финской общине Париккала.

Как сообщили 23 ноября в Пограничном отряде по Юго-Восточной Карелии, о подозрительном человеке, который голосовал у дороги, сообщили местные жители. Им оказался нелегал из Марокко, который незаконно пробрался на территорию Финляндии. Пограничный патруль задержал его в то же утро в 9:00.

Мужчина попросил убежища в Финляндии. В ходе допроса он рассказал, что выдвинулся в путь из Петербурга 21 ноября.

Пограничная охрана возбудила дело о нарушении границы. Запрос об убежище находится на стадии рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в связи с чемпионатом мира по футболу активность на границе возросла – ФСБ предотвратила 800 попыток нелегального пересечения границы из Финляндии в Россию. Как ранее в ноябре рассказал «Фонтанке» заместитель начальника Пограничного отряда по Юго-Восточной Финляндии капитан Аки Ярвинен, с начала 2018 года в подответственном ему районе было зафиксировано всего два случая незаконного пересечения границы.