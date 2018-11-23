День благодарения закончился в Индиане стрельбой и погибшими

День благодарения закончился в США стрельбой. 3 человека погибли.

«Полиция штата Индиана расследует произошедшую ночью на День благодарения стрельбу, в результате которой три человека погибли», – сообщает 23 ноября телеканал NBC.

Среди жертв нападения в одном из домов города Форт-Уэйн на северо-востоке штата двое мужчин и одна женщина. Кроме того, по крайней мере 2 человека получили ранения. Их доставили в больницу.

Злоумышленник использовал огнестрельное оружие. Мотив нападавшего предстоит выяснить следствию.