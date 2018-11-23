Глава КС Ингушетии отказался выступать на заседании КС РФ по границе с Чечней. На процессе ждут Рамзана Кадырова

Председатель Конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев не примет участия в открытом рассмотрении запроса главы республики Юнус-Бека Евкурова о законности соглашения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по новой границе между субъектами. Заседание состоится во вторник, 27 ноября.

«Приедет он или нет, мы не знаем. Он сообщил лишь, что публично выступать не будет. Насчёт мотивов решения обращайтесь к нему», – пояснили «Фонтанке» в пресс-службе КС РФ.

В КС РФ сообщили, что к участию в заседании помимо заявителя в лице главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова приглашён глава Чечни Рамзан Кадыров.

Вместе с тем в суде отметили, что вместо отказавшегося главы КС Ингушетии для «максимально полного изучения мнения участников территориального спора о границе между Чечней и Ингушетией» было принято решение пригласить на рассмотрение дела в Петербурге «представителя группы депутатов Народного собрания республики, инициировавших запрос в КС РИ, который принял постановление в их пользу».

С запросом о проверке законности новой границы в КС Ингушетии обращалась группа депутатов Народного собрания в конце октября. Все они представляли партию «Единая Россия». Они выиграли суд, но глава Ингушетии отказался признать решение КС Ингушетии и обратился в Конституционный суд России.

Кроме того, в суде ждут представителей чеченского парламента и противников соглашения о границе из Всемирного конгресса ингушского народа. Последние были допущены в процесс в качестве «приглашённых» после соответствующей просьбы.

На этом фоне противники решения об установлении новой границы между Ингушетией и Чечнёй после давления региональных властей, задержаний активистов и запугиваний приняли решение возобновить массовый уличный протест. Новый митинг (https://www.fontanka.ru/2018/11/17/059/) пройдёт в Назрани в день рассмотрения запроса в КС РФ 27 ноября.

В октябре противники соглашения две недели не покидали центр ингушской столицы города Магас. Решать спор в судах, а не на митингах им рекомендовали в Кремле.