Экс-глава РЖД подал иск к «Новой газете» на 5 млн рублей

Бывший глава РЖД Владимир Якунин подал иск о защите деловой репутации против «Новой газеты», сообщил на своей странице Facebook его представитель Григорий Левченко. Сумма исковых требований составляет 5 млн рублей.

«23 ноября 2018 г. подан иск о защите деловой репутации от имени Владимира Ивановича Якунина к изданию "Новая газета". Согласно заключению юристов, в двух статьях "Новой газеты" содержатся сведения, которые не соответствуют действительности и носят оскорбительный характер. Иск содержит требование к "Новой газете" удалить недостоверные сведения, опубликовать опровержение и выплатить компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей, к журналистам "Новой" А. И. Сухотину и И. М. Муртазину — выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. и 2 млн руб. соответственно», — отмечается в заявлении.

«Мы с уважением относимся к журналистике, понимаем, что всегда имеют место ошибки, перегибы. Как и предполагает закон, мы направляли "Новой газете" претензии письменно, просили объяснений. Но материал не был удален, и извинений не было. Если бы были, не было бы иска», — сообщил Левченко RNS. Он отметил, что претензии Якунина вызвала, в частности, статья «Особо важное убийство», опубликованная в «Новой газете» в начале октября. Вторая статья, которая стала предметом подачи иска, — «Миллиарды черпали полковником», также опубликованная в газете в начале октября.

Взысканные с журналистов в суде средства предполагается направить «на поддержку профессиональной журналистики и благотворительные проекты по защите детей», отмечается в заявлении.

«Мы пока не получили иск, поэтому нам нечего комментировать», — сообщила RNS представитель газеты Надежда Прусенкова.