Тимошенко назвала украинцев нацией беженцев

Лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко назвала масштабы миграции людей из страны угрозой национальной безопасности. Об этом она заявила на киевском форуме «Новая социальная доктрина», передает ТАСС.

«Украинцы буквально убегают отсюда, оставляют родную землю, поскольку жизнь на Украине превратилась просто в выживание. Цифры эмиграции прямо угрожают национальной безопасности», — заявила Тимошенко. По ее словам, украинцы превратились в «нацию беженцев и беглецов».

Экс-премьер привела данные официальной статистики, согласно которой ежегодно уезжают из страны около одного миллиона человек. При этом реальный объем трудовой миграции украинцев еще выше. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на министра социальной политики Украины Андрея Реву, девять миллионов украинцев ежегодно выезжают на сезонные работы за границу.

Ранее, в феврале этого года, стало известно, что поток мигрантов из Украины в Польшу начиная с 2014 года увеличился на 350 процентов. 85 процентов всех разрешений на трудоустройство для иностранцев получили граждане Украины.