В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 4» запущена система отопления

ООО «Терминал-Ресурс»

За короткие сроки с момента начала строительства жилого комплекса компания застройщик «Терминал-Ресурс» приступила к запуску систем водяного напольного отопления. Все три корпуса, входящие в состав ЖК готовы к наступлению холодов.

Строительство четвертого «Образцового квартала» началось весной этого года и уже сейчас идут пуско-наладочные работы системы отопления, а стадия готовности самого ЖК приближается к 85%.

ЖК «Образцовый квартал 4» является продолжением проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга. В состав дома входят три отдельно стоящих пятиэтажных корпуса и рассчитаны всего на 235 квартир. Причем пятый этаж – мансардный, где высота потолков в самой его высокой точке достигает 4,5 метров. А это значит, что воссоздать атмосферу загородного дома и воплотить любые дизайнерские возможности будет просто.

ООО «Терминал-Ресурс»

Во всех ЖК «Образцовые кварталы», и «Образцовый квартал 4» не исключение, было решено отказаться от радиаторов и батарей в пользу теплого водяного пола фирмы Uponor. Преимущества этого варианта отопления подтверждены тестированием в реальных условиях, показавшим комфортное распределение температуры в помещении: чуть теплее на уровне ног, чуть прохладнее на уровне головы. Теплый водяной пол обходится до 20% дешевле в эксплуатации, чем другие отопительные системы. Кроме того, за счет дополнительного слоя цементной стяжки обеспечивается лучшая шумоизоляция. А отсутствие радиаторов означает и свободу для архитектурной мысли. Так, в ЖК «Образцовый квартал 4» запроектированы французские окна в пол, что обеспечивает еще и лучшую инсоляцию.

«Образцовые кварталы» – проект с рядом уникальных характеристик и с разумной стоимостью квадратного метра. Подробности по телефону отдела продаж 719-19-19.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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