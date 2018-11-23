Лавров сравнил Украину с Гамбией

Глава МИД России на примере смены власти в постсоветской республике и стране Западной Африки объяснил международную политику США.

"Когда в Гамбии произошла насильственная смена власти, Соединенные Штаты осудили произошедшее, так как это противоречит конституции государства и международному праву. Однако когда на Украине случился Майдан, в результате которого сменилось руководство страны, США ничего не сказали. «Все промолчали. Но мы [Россия] молчать не стали", – заявил 23 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези.

«Мы хотим, чтобы международное право уважалось. Но по Гамбии у США одна позиция, а по Украине все считают, что так оно и нужно», – заметил Лавров, рассказав, что Запад придумал специальную формулировку для тех событий, которые не вписываются в привычное понимание мировой политики. Глава российского МИД предложил проследить, когда американские дипломаты говорят «международное право», а когда «порядок, основанный на праве» (rules based order). В случае Украины, уверен российский министр, США руководствуются «правилами, которые они сами придумали».

Лавров также рассказал, что «санкции – политизированное решение», а в ситуации с Крымом – «наказание» за решение местных жителей связать свою судьбу с Россией.

Общий ущерб от санкционного давления для всех сторон во внешнеполитическом ведомстве оценили в 100 миллиардов долларов. При этом Лавров отметил, что американские санкции направлены еще и на ослабление конкурентов. Глава МИД подчеркнул, что есть «большое количество стран, включая Италию, которые не считают это нормальным». Лавров заверил, что с такими государствами Россия продолжит развивать совместные проекты, несмотря на геополитическую ситуацию в мире.