Рядом со стадионом «Зенита» появится станция водного спорта

Смольный выделит участок АО «Зенит-Арена» под строительство центра водных видов спорта на Южной дороге Крестовского острова. Рядом поставят 100-метровый флагшток.

О результатах совещания в Смольном сообщает 23 ноября аппарат вице-губернатора Игоря Албина. В частности, на нем поддержали выделение территории по адресу: Южная дорога, участок 21, для строительства «станции водных видов спорта с монументальным флагштоком высотой 105 м», а также рекреационной территории, где будут трибуны, парковка и зона для подготовки судов к спуску на воду.

Сообщается, что также рассмотрена была заявка ООО «Культурный центр «Даргов». Оно хочет получить участок на Кирочной улице под строительство девятиэтажного здания Российско-Словацкого культурно-делового центра. Там разместится театральный зал с костюмерной и гримерными, детская студия, центр изучения традиционных славянских ремесел и подземный паркинг. На строительство отпущено 6 лет.

Кроме того, АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» подал заявление на застройку земельного участка по адресу: Василеостровский район, берег Невской губы В. О., дом 1, литера А. Там должно появиться новое здание таможенного досмотра и оформления товаров.