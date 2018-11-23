Жалобы пользователей мессенджера Telegram дошли до Верховного суда. Они требуют принять иск против ФСБ

Пользователи Telegram подали кассационные жалобы на отказ принять иск против ФСБ. Они зарегистрированы в Верховном суде 22 ноября.

Судя по картотеке суда, коллективную жалобу подали 35 человек. Они оспаривают решение Мещанского суда столицы от 22 марта этого года, Мосгорсуд поддержал его в сентябре. «В случае отказа в принятии иска группа истцов обратится в Европейский суд по правам человека», – сообщает в Telegram юрист Павел Чиков.

Пользователи настаивают на принятии иска к ФСБ, в котором они возражают против требования ведомства предоставить ключи шифрования переписки. Суд первой инстанции отказался его рассматривать, мотивировав решение тем, что вопрос не затрагивает права и интересы истцов.

В декабре 2017 года суд оштрафовал владельцев мессенджера на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки. В апреле 2018-го Таганский суд постановил заблокировать сервис на территории России. Это привело к попутной блокировке сотни сторонних сайтов, которые пользовались теми же IP-адресами. Решение пытался оспорить и сам Telegram, и его пользователи. Ряд исков был адресован компаниями к Роскомнадзору, который пытается осуществить блокировку. Сервис продолжает работать, перспектив решить проблему на законодательном уровне в аппарате президента уже не видят.