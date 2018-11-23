Албин: Монополия "Метростроя" будет разрушена в начале 2019 года

Вице-губернатор Игорь Албин предрек появление конкурентного рынка в сфере петербургского метростроения в новом году. Ранее чиновник неоднократно критиковал работу «Метростроя» и предлагал проверить работу компании Контрольно-счетной палате.

«Монополия «Метростроя» будет разрушена в начале 2019 года, – рассказал Албин «Фонтанке» 23 ноября. – Есть несколько потенциальных партнёров, с которыми город ведёт переговоры. «Метрострой» продолжит работу на городских объектах, но в конкурентной среде. Компанию ожидает докапитализация и усиление кадрового состава, при этом Николай Вадимович Александров продолжит руководить компанией при усилении роли Совета директоров».

Ранее «Фонтанка» подробно писала о взаимных претензиях города и «Метростроя», а также о планах Смольного увеличить свою долю в капитале компании. О возможном появлении в городе конкурентов у традиционного подрядчика говорилось неоднократно, например в 2014 году перед началом строительства продолжения зеленой линии. На текущей неделе о неудовлетворительном состоянии отрасли говорил советник губернатора Евгений Елин.

Помимо самого метростроения, Смольный предъявил претензии компании в части строительства стадиона на Крестовском острове. Напомним, комитет по строительству судится за 2,8 млрд рублей. За исключением пеней и штрафов, объем непринятых работ составляет 2,35 млрд рублей. Большая часть приходится на дефектовку работ предыдущего подрядчика («Трансстрой»), некачественное выполнение работ самим «Метростроем» и пусконаладку. В связи с этим, по информации «Фонтанки», Албин еще летом направил письмо на имя губернатора города с предложением привлечь Контрольно-счетную палату.

«После завершения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года мною было направлено предложение об организации комплексной проверки деятельности комитета по строительству, службы заказчика и генеральных подрядчиков на объектах капитальных вложений, в первую очередь – стадионе "Санкт-Петербург Арена" и других объектах – тренировочных площадках, временных зданиях и сооружениях, – прокомментировал эту информацию Албин. – По моему предложению также в план проверок на 2019 год включены все предприятия казны из блока жизнеобеспечения, я просил проверить Горэлектротранс, Пассажиравтотранс, ГУП ТЭК, Водоканал. Это нормальная практика, чтобы обеспечить наиболее эффективное использование средств регионального бюджета». В «Метрострое» от комментариев отказались.

На данный момент компания на 25% принадлежит «Петербургскому метрополитену» и на 21% – комитету имущественных отношений. 24,23% находятся у гендиректора компании Николая Александрова, 13,62% – у его отца и бывшего главы «Метростроя» Вадима Александрова. Остальное у миноритариев.