«Воин света из Пятой колонны» арестован в Петербурге. Он считается спонсором поджога РИА «ФАН»

Приморский суд Петербурга арестовал главного редактор издания «В кризис.ру» Аркадия Орлова. По версии следствия, Орлов финансировал поджог редакции РИА «ФАН» на Белоостровской улице.

Как передает корреспондент «Фонтанки», на заседании 23 ноября Орлов представился суду редактором издания «Мир дорог». Постановление об аресте он слушал стойко, словно ничего другого и не ожидал. Холодная решимость была и в глазах его дочери. Супруга сидела скромно, время от времени прикладывая руку ко лбу – в зале было душно. Перед оглашением Орлов спокойно написал заявление о передаче вещей, изъятых у него при помещении в приёмник, ближайшим родственникам. Суд счёл ходатайство о заключении Орлова под стражу обоснованным. По мнению следствия, журналист может стать фигурантом дела о поджоге НТВ в ноябре.

Во время заседания обвиняемый пожаловался на здоровье, но доказательств не предоставил.

Орлова задержали 21 ноября. В тот же день ему предъявили обвинение по статье 213 УК РФ «Хулиганство группой лиц». В конце августа он и арестованные накануне петербургский журналист Вадим Лифшиц и водитель-экспедитор Игорь Васильев сговорились устроить поджог в редакции РИА «ФАН» в бизнес-центре «Ильич». В ночь на 9 октября план был реализован тремя исполнителями, среди которых были четвертый фигурант Василий Кирсанов и неустановленный человек. Орлов заплатил им 25 тысяч рублей, уверено следствие.

57-летний Аркадий Орлов – капитан 3-го ранга запаса, выпускник Высшего военно-морского инженерного училища имени Дзержинского в Ленинграде и Высшего военно-морского политического училища в Киеве. С 1996 года работал в Агентстве журналистских расследований, газетах «Час пик», «Смена», «Невское время», «Консьержъ», «Строительный еженедельник», «Российская газета».

Его издание «В кризис.ру» отличается своим оппозиционным вектором. Это подкрепляется и личными высказываниями Аркадия Орлова. В социальной сети «ВКонтакте» он называет себя «Воином света из Пятой колонны». Орлов участвовал в акциях оппозиционного движения «Солидарность». Стоял пикетом за свободу Ильдара Дадина. Подробнее о причинах нелюбви издателя «В кризис.ру» и его коллег к прокремлёвским СМИ – в материале «Фонтанки».