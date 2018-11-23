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Бизнес-трибуна
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23.11.2018 16:20
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Советы новоселов: вспомнить прошлый опыт и довериться ощущениям

Новоселы жилых комплексов «Образцовые кварталы» рассказали о своих впечатлениях от новых домов и дали советы тем, кто только собирается покупать квартиру в новостройке.

Советы новоселов: вспомнить прошлый опыт и довериться ощущениям

ООО «Терминал-Ресурс»

К выбору квартиры люди обычно подходят рационально и тщательно проверяют все нюансы. Но порой случаются ошибки – можно не заметить существенный недостаток или не придать значения важным деталям. Особенно это касается новостроек, ведь при покупке квартиры в строящемся доме человек видит жилье только на бумаге и не может учесть то, что было бы очевидно в готовой квартире.

Поэтому мы попросили петербуржцев, которые купили и уже въехали в свое новое жилье, поделиться наблюдениями и советами. Семья Москвиных переехала в ЖК «Образцовый квартал 2» в мае этого года, а семья Лещенко – в июне. Хлопоты с обустройством позади, в новых квартирах новоселы обжились и уже могут оценить сделанный выбор.

Совет 1: Отбросьте стереотипы

Мы не задумываемся, насколько наша жизнь зависит от привычки. И очень удивляемся, если по какой-то причине делаем непривычный для себя выбор, и он нам нравится.

– Я всю жизнь прожила в многоэтажных районах, и мне казалось, что для жителя мегаполиса это норма. Поэтому, когда собрались переезжать, и муж стал настаивать на «Образцовых кварталах» – малоэтажном жилом комплексе в Пушкинском районе, я пыталась его отговорить. А как же на работу ездить? А детей – старшего в школу, младшего в садик – как возить? – вспоминает Наталья Москвина. – Но через две недели после переезда я и представить не могла, что можно жить в другом месте. Здесь, в окружении природы, очень комфортно, тихо, по-домашнему уютно. Ну а что касается инфраструктуры, то садик на территории квартала уже работает, сейчас проектируется школа. Есть магазины, где можно купить продукты и товары первой необходимости, строится бизнес-парк, там тоже откроются магазины, аптека и кафе. В пяти километрах находится Пушкин, где можно пройтись по магазинам и торговым комплексам. Поэтому мой совет: не бойтесь пробовать новое.

ООО «Терминал-Ресурс»
ООО «Терминал-Ресурс»

Совет 2: Оценивайте сами

Выбирая новое жилье, покупатели сравнивают множество комплексов, читают отзывы, изучают застройщика. И забывают сделать самое главное – съездить и посмотреть, где именно строится дом, что находится по соседству, насколько быстро от него можно доехать до метро или работы. 

– На картинке может быть одно, а в реальности – совсем другое, поэтому мы с мужем ездили и лично оценивали строящиеся комплексы, – рассказывает Ольга Лещенко. – Кстати, благодаря такой поездке мы узнали про масштабный проект «На Царскосельских холмах»: приехали в Пушкинский район смотреть другой комплекс, но он нам не понравился. Зато выяснили, что неподалеку строится еще один. Так и открыли для себя «Образцовые кварталы». Потом ездили еще несколько раз, смотрели, как идет стройка. Когда поняли, что застройщик ответственный, заботится о благоустройстве территории (например, еще во время строительства высаживает подросшие деревья), сдает дома вовремя, решили купить здесь квартиру. Так что если не хотите обмануться в ожиданиях, лучше не пожалейте времени и лично оцените будущий дом. 

Совет 3: Думайте о будущем

Если есть возможность, лучше заранее подумать о жизни в новой квартире через пять, а может и десять лет. Особенно это касается семей с детьми и будущих родителей. 

– Старшему сыну сейчас 16 лет, и скоро он захочет жить один. Но покупать квартиру, чтобы через несколько лет ее продавать и разъезжаться, нам не хотелось, – говорит Наталья Москвина. – Поэтому мы искали комплексы, где можно купить две квартиры и их объединить. Выяснилось, что далеко не у всех застройщиков такая возможность есть. К счастью, в «Образцовом квартале 2» мы нашли подходящие варианты. 

ООО «Терминал-Ресурс»
ООО «Терминал-Ресурс»

Совет 4: Избегайте временных вариантов

Говорят, что покупка квартиры с отделкой «под ключ» выгоднее. Мол, можно заехать сразу после получения ключей и сэкономить на ремонте. Но практика показывает, что сразу после заселения новоселы начинают ремонтировать свои готовые квартиры. И Наталья, и Ольга уверены: лучше потратить побольше времени и, возможно, денег, зато жить в квартире, где тебя все устраивает.

– Все равно стоимость ремонта застройщики закладывают в цену квартиры, но в готовом жилье всегда что-то хочется переделать. В итоге косметический ремонт перетекает в обычный со сменой обоев, сантехники, электрики. Хорошо, если еще не придется утеплять стены и делать звукоизоляцию, – говорит Наталья. – Лучше уж сделать ремонт, который нравится.

Ольга соглашается с соседкой: как ни крути, а отделка от застройщика – это временное решение. Так что семья Лещенко такой вариант даже не рассматривала, дизайн жилища хотелось придумать под себя. 

ООО «Терминал-Ресурс»
ООО «Терминал-Ресурс»

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

 

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