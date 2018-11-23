Путин представил заявку Екатеринбурга на всемирную выставку ЭКСПО-2025 и пообещал её участникам «безопасность» и «открытое сердце»

Президент РФ Владимир Путин представил заявку Екатеринбурга на проведение всемирной универсальной выставки 2025 года в ходе заседания Госсовета, которое проходит 23 ноября в крымском пансионате «Мрия».

Российский лидер отметил, что всемирная выставка 2025 года станет событием глобального масштаба, и пообещал безопасность её участникам.

«Участникам и гостям выставки, молодежи будут не только обеспечены комфортные и безопасные условия для работы и отдыха, но и предоставлены широкие возможности еще больше узнать о России, почувствовать тепло нашей дружбы и гостеприимство, наше стремление к созиданию, прогрессу, к энергичному движению вперед. Убежден, что Всемирная универсальная выставка пройдет с особым успехом именно в Екатеринбурге. Ждем ее участников с радостью и открытым сердцем», – сказал Путин.

Президент напомнил, что Россия – постоянный участник ЭКСПО, с самой первой выставки в Лондоне в 1851 году. «Мы не раз предлагали организовать всемирную выставку в России. К сожалению, до сих пор этого не произошло. Тем не менее мы полны надежд и оптимизма», уточнил Владимир Путин.

Под ЭКСПО-парк в Екатеринбурге власти готовы выделить участок площадью 555 гектаров, который после завершения выставки будет преобразован в «умный город», который, по словам местного губернатора Евгения Куйвашева, позволит «жить в гармонии с окружающим миром».

Россия уже выдвигала Екатеринбург в качестве кандидата на проведение всемирной выставки. В 2011 году подавалась заявка на 2020 год. Однако тогда победил Дубай.

ЭКСПО-2025 пройдёт со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Среди кандидатов на право проведения выставки помимо «уральской столицы» оказались столица Японии – Осака и Азербайджана – Баку.

Открывая заседание Госсовета, Владимир Путин заявил, что хочет видеть в результате реализации национальных проектов россиян, которые «стали лучше».