Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти

Россия в сентябре 2018 года добывала 10,64 млн баррелей нефти в сутки, опередив по этому показателю Саудовскую Аравию на 1,2%, следует из данных Росстата, обнародованных 23 ноября. Саудовская Аравия в сентябре добывала ежесуточно более 10,51 млн баррелей.

По данным статистики, в странах ОПЕК общая суточная добыча в сентябре превышала 32,76 млн баррелей, в том числе в Ираке (занимает второе место по объемам добычи среди стран ОПЕК) – почти 4,65 млн баррелей.

Средняя фактическая экспортная цена на нефть в сентябре достигла $536,7 за тонну (на 5,2% выше показателя августа). При этом цена на нефть марки Urals на мировом рынке составляла $569,8 за тонну (+8,8% к уровню августа).

Доля нефти в общем объеме российского экспорта в январе – сентябре 2018 года составила 28,9%, топливно-энергетических товаров – 44,7% (за аналогичный период 2017 года – 26,9% и 44% соответственно).