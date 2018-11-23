Дело о стрельбе из танка по людям на учениях «Запад-2017» начал слушать суд. Офицеры ЗВО вину не признают

Великоновгородский гарнизонный военный суд 23 ноября провел предварительное слушание по делу двух подполковников Западного военного округа, обвиненных в смертельной халатности на учениях «Запад-2017» под Лугой. При стрельбе танка Т-72 погиб один рядовой, трое получили тяжелые травмы.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Дмитрий Герасимов, представляющий интересы потерпевших, в халатности обвинены начальник инженерных войск 6-й общевойсковой армии ЗВО подполковник Денис Горелышев и начальник 33-го общевойскового артиллерийского полигона подполковник Виктор Кривошеин.

По версии обвинения, 7 сентября 2017 года в результате халатных действий Горелышева и Кривошеина в секторе огня танка Т-72 оказались военнослужащие, место расположения которых никак не было обозначено. Экипаж танка по общей команде начал стрельбу. 125-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд разорвался в десяти метрах от окопа. Погиб рядовой Андрей Виттих. Его сослуживцы Дмитрий Пахмутов, Арсен Османов, Вадим Габидулин получили тяжелые травмы. В частности, Пахмутову оторвало руку.

Уголовное дело передали в Великоновгородский гарнизонный военный суд, его юрисдикция распространяется на войсковые части Новгородской области и Лужского района Ленинградской области.

Сегодня на предварительном слушании Горелышев и Кривошеин заявили ходатайство о возврате дела прокурору. Суд им отказал и назначил слушание по существу на 3 декабря.

Совместное стратегическое учение России и Белоруссии «Запад-2017» прошло в сентябре 2017 года, его посетили Владимир Путин и Александр Лукашенко. Учение отметилось еще одной нештатной ситуацией – вертолет выстрелил не по цели, а в место расположения личного состава.