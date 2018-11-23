Как рядовых подставили под танки. Расстрел участников «Запада-2017» дошел до суда

Подполковники ЗВО обвинены в смертельной халатности на стратегических учениях под Лугой. Танки стреляли по живым мишеням, потому что командиры забыли вывесить красный флаг.

Учения "Запад-2017" на полигоне Лужский//Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Великоновгородский гарнизонный военный суд провел 23 ноября предварительное слушание по делу о гибели одного и тяжелом ранении трех рядовых на 33-м общевойсковом артиллерийском полигоне в сентябре 2017 года. Офицеры Денис Горелышев и Виктор Кривошеин вину не признают.

К совместным учениям России и Белоруссии «Запад-2017» тринадцать тысяч участников готовились два месяца. За неделю до начала, 7 сентября, была запланирована тренировка. Она включала боевые артиллерийские стрельбы на учебно-тактическом поле «Ванькин бугор».

«Ванькин бугор» – склон. На его вершине стояли шесть танков. У подножия располагались имитационные команды. Суть имитации сводилась к подрыву предварительно заложенных зарядов, которые обозначали ведение огня противником. По плану тренировки предполагалось одновременно имитировать огонь артиллерии и боевую стрельбу танков.

Главным по имитации был подполковник Денис Горелышев – начальник инженерных войск 6-й армии. Характеризуется положительно, воевал в Сирии.

В окопе у подножия склона сидели рядовые Андрей Виттих, Дмитрий Пахмутов, Арсен Османов, Вадим Габидуллин.

Тренировка началась в полдень. Танки вышли на позицию. Имитационная команда находилась в 70 метрах ниже по склону, попав в сектор боевой стрельбы танка Т-72БЗ № 717. Его командир старший лейтенант Шепетюк дал следствию такие показания: «Танк занял позицию и после команды «Шквал» произвел выстрел дымовой гранатой «Туча», а после команды «Огонь» механик-наводчик Захаренков произвел выстрел штатным снарядом. После второго выстрела поступила команда о прекращении стрельбы. Я не знал, что перед танком располагались позиции (окопы) с личным составом имитационных команд, их видно не было, и данные позиции никак обозначены не были».

125-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд разорвался в десяти метрах от окопа. Эксперты установили, что он зацепился за землю. У подножия склона находится небольшой четырехметровый холм.

Андрею Виттиху осколок полтора на два сантиметра повредил подвздошную артерию и другие внутренние органы. Рядовой потерял два литра крови и через несколько минут умер. Сослуживцам тоже пришлось несладко, у них диагностировали множественные обширные ранения. Дмитрию Пахмутову осколки оторвали левую руку, сломали позвоночник, прошили живот. Арсену Османову повредило легкое, переломало ребра. На теле Вадима Габидуллина зафиксировали об­ширный характер разрушений в виде поверхност­ных, глубоких и обширных ран, переломов, в том числе шейного позвонка.

Пахмутов на допросе вспоминал: «В 7 часов 20 минут в составе группы имитации я выдвинулся на полигон. После установки мин с другими военнослужащими занял место в окопе. По рации поступила команда «Готовность 5 минут». Далее обратил внимание на выехавший в тыл окопа танк, ощутил взрыв рядом с окопом и сильную ударную волну, от которой меня развернуло, и я оказался в положении сидя, опершись спиной на стенку окопа. В тот же миг ощутил острую боль в области живота и плеча, а также увидел, что от взрыва оторвало левую руку и она лежит на мне. Через несколько секунд ко мне подбежал капитан Денисов и наложил жгут на левое плечо. Примерно через 5 минут после взрыва прибыли санитарные врачи и доставили меня в медицинский пункт. В тот же день увезли в военный госпиталь в Луге».

Осколки ранили и других военнослужащих. Старшему лейтенанту Королеву диагностировали слепое осколочное ранение поясницы, еще двое, Михайлов и Головненко, получили травмы рук и ног.

Военное следствие возбудило уголовное дело по статье 293 УК «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть». Потерпевшими признали родственников Виттиха и трех рядовых.

Список обвиняемых ограничился двумя фигурами. Денису Горелышеву как главному по имитации вменили преступную небрежность. «Самоустранился от обязанностей и не организовал оборудование участков имитации красным флагом 50 на 30 сантиметров, не обеспечил выполнение мер безопасности, допустил нахождение людей в секторе огня боевой техники», – следует из обвинительного заключения.

Военнослужащие, которые участвовали в стрельбах, вспоминали, что какого-либо визуального обозначения позиций имитационных команд с позиций танков видно не было.

Горелышев вину в гибели и ранениях военнослужащих не признал. Он заявил, что нормативные документы не требуют оборудовать пункт управления имитацией красном флагом. Поля имитации были обнесены красными киперными лентами, и участники тренировки могли по ним визуально определить, где находятся имитационные команды. Поля и команды располагались на расстоянии не менее 150 метров друг от друга.

Начальник 33-го общевойскового полигона подполковник Виктор Кривошеин получил обвинение на правах «хозяина» полигона. Он должен определять районы размещения войск, руководить мероприятиями по безопасности, перед боевыми стрельбами осматривать территорию.

Кривошеин тоже вину не признал. По его утверждению, план подготовки к учениям ему не высылали, в составлении он не участвовал. Подготовка к учениям состояла из двух этапов. На первом расположение имитационной команды мерам безопасности соответствовало, а вот на втором, когда подключились танки, – уже нет. Но военнослужащих не убрали оттуда, и это не вина Кривошеина.

Интересы потерпевших представляет адвокат правозащитной организации «Зона права» Дмитрий Герасимов. Он сообщил «Фонтанке», что гражданский иск в уголовном деле не заявлялся.

«С офицеров-то что взять? Мы хотим, чтобы их признали виновными, и предъявить иск к Минобороны. По Гражданскому кодексу вред, причиненный должностными лицами при исполнении ими обязанностей, возмещает Российская Федерация».

Уголовное дело передали в Великоновгородский гарнизонный военный суд. Его юрисдикция распространяется на войсковые части Новгородской области и Лужского района Ленинградской области. Сегодня на предварительном слушании Горелышев и Кривошеин заявили ходатайство о возврате дела прокурору. Суд им отказал и назначил слушание по существу на 3 декабря.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»