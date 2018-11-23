«Провокация с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям». Дело об убийстве посла РФ в Турции передано в суд

Турецкая прокуратура направила в суд дело об убийстве в 2016 году главы российской дипмиссии в Анкаре Андрея Карлова. Власти считают это преступление провокацией.

Прокуратура республики в своем обвинительном заключении подчеркивает, что покушение на посла РФ было организовано исламским проповедником Фетуллахом Гюленом, которого в самой Турции считают виновным в попытке государственного переворота два года назад. Об этом 23 ноября сообщает издание Anadolu.

В обвинительном заключении содержатся 28 обвиняемых в организации покушения на российского посла, среди которых сторонники Гюлена. Их подозревают в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.

По данным следствия, убийство Карлова не было спонтанной акцией, а планировалось за полгода. Целью преступников было «нанесение ущерба турецко-российским отношениям».

Напомним, что посол России в Турции Андрей Карлов был убит 16 декабря 2016 года на выставке в Анкаре. Дипломата застрелил полицейский Мевлют Алтынташ, который прошел на выставку с оружием, предъявив удостоверение. Алтынташ был убит на месте преступления сотрудниками полиции. Суд выдал ордер на арест оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству российского посла. Гюлен, проживающий в США, отрицает все обвинения. Минюст США пообещал рассмотреть экстрадицию оппозиционного проповедника в связи с убийством Карлова.