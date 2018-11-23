Биткоин установил очередной антирекорд

Курс биткоина в пятницу, 23 ноября, упал на 7,6 процента и торгуется по 4244 доллара, передает Bloomberg.

Это самый низкий уровень с ноября 2017 года. Рыночная стоимость всех криптовалют, отслеживаемых CoinMarketCap, снизилась до 138 миллиардов долларов. Для сравнения: на пике в январе она была равна 835 миллиардам долларов.

Основной причиной падения эксперты считают возросшие попытки регулирования рынка. Самые большие потери понесли частные инвесторы и компании, занимающиеся разработкой оборудования для майнинга, такие, как Nvidia Corp. Из-за падения спроса на продукцию производитель потерял с октября половину своей стоимости.