Участок КАД над Большой Охтой будет закрыт до декабря. Под одной из опор Беляевского моста нужен дополнительный ремонт

Ремонт на 103 километре внешнего кольца КАД Петербурга продлен до 7 декабря. Одну из площадок под опорой Беляевского моста надо усилить бетоном и арматурой.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

О продлении ограничения движения 23 ноября сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Во время замены опоры №4 арочной части моста через Охту строители выявили необходимость замены площадки под ней. Ее необходимо демонтировать, затем армировать и забетонировать новую. Открыть три полосы переправы планируют 5 декабря, к 7-му числу запланировано полное снятие ограничения движения.

Работы на переправе начались 1 октября, а завершиться должны были 15 ноября. На время ремонта поток автомобилей с внешнего кольца переведен на внутреннее – открыты по две полосы в каждую сторону.