Елена Иванникова вошла в топ-25 лучших председателей советов директоров

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Ассоциация независимых директоров, Российский союз промышленников и предпринимателей в партнерстве с PwC и Московской Биржей составили рейтинги директоров в сфере корпоративного управления по итогам 2017-2018 корпоративного года.

Председатель Наблюдательного совета Банка «Санкт-Петербург» Елена Иванникова включена в рейтинг «25 лучших председателей советов директоров», составленного с учетом мнения российского бизнеса.

Обнародование итогов рейтинга состоялось в рамках VII Всероссийского Форума по корпоративному управлению и ХIII Национальной премии «Директор года» 21 ноября в отеле «Ритц-Карлтон» в Москве.

«Сегодня корпоративное управление – один из решающих факторов эффективного управления капиталом, повышения стоимости акций, информационной прозрачности деятельности органов управления перед ее акционерами, – отметила Елена Иванникова. – Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» уделяет большое внимание повышению качества корпоративного управления, применяя лучшие мировые практики и опыт».

Банк активно проводит встречи руководства с инвесторами и аналитиками (в формате «День инвестора» и «День аналитика») и roadshow*, регулярно проводит презентации и вебкасты при раскрытии показателей. Банк стабильно показывает прибыль в результатах работы и входит в топ-20 банков России.

Акции Банка «Санкт-Петербург» включены в высший котировальный список Московской биржи и качественное корпоративное управление является важной частью бизнес-модели Банка. Включение Елены Иванниковой в рейтинг «25 лучших председателей советов директоров» – независимое подтверждение высокого уровня организации корпоративного управления в Банке.

*выездная презентация

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