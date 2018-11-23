Детский омбудсмен Кузнецова проясняет ситуацию с изъятым у россиянки в Финляндии ребёнком

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила запрос в российский МИД, чтобы прояснить ситуацию с гражданкой России Лидией Павловской, у которой финская социальная служба забрала дочь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат детского омбудсмена.

В аппарате подчеркнули, что ребенок является гражданином Финляндии.

"Конечно, постараемся прояснить ситуацию в ближайшее время. В семье это уже второй случай отобрания ребёнка, и оба ребёнка имеют финское гражданство. Мы направили запрос в Консульский департамент МИД. После получения информации у нас будет больше ясности", - сообщили в пресс-службе уполномоченного.

Как стало известно ранее, 29 октября органы опеки Финляндии забрали 5-летнюю дочь россиянки Лидии Павловской, пока та была в России. Девочку поместили в приёмную семью. Больше трёх лет назад аналогичная ситуация произошла со средним сыном Павловской.