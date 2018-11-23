Владимир Путин хочет, чтобы «люди стали лучше»

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в Крыму 23 ноября заявил, что усилия власти, которые должны привести к «прорыву по важнейшим направлениям», нужны для того, чтобы сами люди в России «стали лучше».

«Нам нужны конкретные результаты. Нужен прорыв по важнейшим направлениям, – сказал Путин. – По таким важнейшим направлениям, как здравоохранение, образование, инфраструктура и многое другое, но именно для того, чтобы ситуация менялась в стране к лучшему, чтобы люди стали лучше», – пояснил представителям российской властной и бизнес-элиты смысл национальных проектов президент РФ.

При этом конкретных результатов руководители и основные экономические институты страны «должны добиваться там, где люди живут».

«Не в кабинетах, не в отчетах. Не нужно среднего результата по больнице», – подчеркнул президент.

Госсовет проходит в крымском курортном комплексе «Мрия», который с 8 ноября находится под санкциями США, введёнными из-за присоединения Крыма и ситуации на Донбассе.

Совещание проходит в «новом формате», который подразумевает неформальное общение за семью круглыми столами, за которыми сидят участники рабочей группы «Системные вопросы», а также шесть подгрупп, отвечающих за реализацию нацпроектов.

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