Киберпятница - полезные подарки на Новый год со скидкой 90%

INTERSTEP

Фирменный интернет-магазин петербургского производителя INTERSTEP объявляет Киберпятницу. Только в пятницу, 23 ноября и два выходных – 24 и 25 ноября – можно купить все, что представлено в ассортименте компании, со скидкой на некоторые товары до 90%*.

Кабели и зарядки, внешние аккумуляторы и наушники, а также колонки, защита для экранов гаджетов, чехлы и другие аксессуары будут доступны по акционной цене.

Отличительной особенностью бизнеса компании INTERSTEP является использование эксклюзивных технологий в создании, производстве и дистрибьюции аксессуаров для мобильных цифровых устройств. У компании собственное производство, где на современном оборудовании изготавливают ряд современных беспроводных наушников, спикеров, колонок.

Доставка заказов осуществляется по всей территории России, Республики Беларусь и Казахстану со склада в Санкт-Петербурге. В нашем городе доставка без предоплат осуществляется из любого из 260 пунктов выдачи компании или курьером. Оплатить заказ можно любым удобным способом при получении или при заказе на сайте.

Информация по остаткам и наличию товаров на сайте актуальна – в компании обещают, что заказанный товар будет доставлен вовремя, по цене, указанной в вашем заказе. Также 24 часа в сутки принимается онлайн-оплата заказа, и согласование менеджера для этого не обязательно.

Петербургская компания INTERSTEP – одна из наиболее лояльных к своим покупателям. Приобретая товар в фирменном интернет-магазине, вы получаете гарантию на товар (даже в случае поломки, что бывает редко, вам без проблем поменяют товар), а также техподдрежку и сервис.

До Нового года осталось совсем немного, и Киберпятница – отличная возможность купить интересные, а главное – действительно полезные подарки к празднику или просто порадовать себя.

Сроки акции с 23.11.2018 по 25.11.2018 г. Организатор: ООО «Торговый дом «Интер-Степ», юр. адрес: 194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10, корп. 51, офис 19, ОГРН 1057812896240, ИНН 7802338291 Количество товара ограничено. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения на сайте INTERSTEP