Кремль назвал дату большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 20 декабря 2018 года и начнется в 12:00 мск, сообщает пресс-служба Кремля.

«О месте проведения пресс-конференции будет объявлено дополнительно», — отмечается в сообщении.

Предыдущая такая пресс-конференция прошла 14 декабря 2017 года.

Напомним, что большая пресс-конференция – это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2018-м пройдет уже 14-е по счету мероприятие. Чаще всего общение с журналистами длится больше часа, а рекордом стали почти 4 часа 40 минут, когда Владимир Путин ответил на более чем 100 вопросов. Во время мероприятия неоднократно поднимались вопросы, касающиеся Петербурга и области. Так, в 2017 году корреспондент издания 47news спросил Путина о бесконечной схеме управляющих компаний Минобороны, из-за чего военные получают платежки по 50 тысяч рублей. Ранее президент объяснил переезд Конституционного суда в Санкт-Петербург именно во время общения со СМИ.