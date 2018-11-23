ОНФ предложил свои правила демонстрации нацистской символики. Без пропаганды — можно

В комитет Госдумы по культуре направлены поправки в законодательство, которые отменяют наказание за демонстрацию нацистской символики без целей пропаганды. Документ подготовил Общероссийский народный фронт.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ 23 ноября, в 2017 году к ответственности по статье 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») привлекли 1665 человек — это на треть больше, чем годом ранее. Почти всех оштрафовали, а 8% оказались за решеткой в рамках административного ареста.

В Общероссийском народном фронте обратили внимание депутатов на рост количества «нелепых историй, когда людей привлекают к административной ответственности за публикацию фотографий родного двора в период немецкой оккупации, Парада Победы 1945 года на Красной площади или раритетных карикатур на фашистов только потому, что на этих картинках изображена свастика». Полный запрет на использование нацистской атрибутики может дать обратный эффект: молодое поколение не будет знать об угрозе нацизма и последствиях его торжества в ряде стран мира.

В проекте поправок юристы ОНФ предлагают исключить возможность привлечения россиян к ответственности за демонстрацию нацистской символики, когда это делается в учебных, научных, культурных и просветительских целях и не сопровождается пропагандой идеологии нацизма.

В феврале законопроект, смягчающий запрет на показ нацистской символики, внес в Государственную думу сенатор Антон Беляков. О дальнейшей судьбе документа в СМИ не сообщалось.