Совет Федерации одобрил законопроект о налоге для самозанятых

Совет Федерации одобрил законопроект о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима для самозанятых граждан в четырех регионах.

Законопроект о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима в четырех регионах был внесен в Госдуму в сентябре. Документ предусматривает введение налоговой ставки 4% для самозанятых, которые оказывают услуги физлицам, и 6% — для оказывающих услуги юрлицам. Предполагается, что эксперимент пройдет в четырех регионах: Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан.

В октябре глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов рассказал, что распространение налогового режима для самозанятых на всю Россию может произойти до завершения эксперимента, который планируется проводить до 2028 года. Тем не менее сначала нужно оценить результаты соответствующего эксперимента в нескольких регионах, отметил он.

Ранее RNS сообщило, что в бюджете ПФР на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов не заложен рост числа самозанятых. Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование заложено от 3,14 млн самозанятых граждан в 2019-м, в 2020-м и в 2021 году. В бюджете ПФР на 2018-й и плановый период 2019 – 2020 годов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование были также заложены от 3,14 млн самозанятых граждан.