Третий день торговой войны с Косово: сербский президент собрал силовиков, а также поговорил с послами РФ и Китая

Сербский президент Александар Вучич второй раз за третий день провел встречу с послами России и Китая Александром Чепуриным и Ли Манчаном. Это связано с торговой войной, объявленной сербам непризнанной республикой Косово: там ввели 100-процентные пошлины на все товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Как сообщает 23 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента страны, тот рассказал дипломатам о последствиях кризиса и попросил проинформировать Москву и Пекин об этом. Ранее Вучич и послы договорились поддерживать ежедневные контакты.

Сегодня же Вучич собирал силовиков: министра обороны, начальника генштаба, главу МВД, начальников спецслужб.

Напомним, торговая война началась 21 ноября с того, что Косово ввело таможенные пошлины (100%) на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Несмотря на то, что это прямое нарушение Соглашения стран Центральной Европы о свободном товарообмене (CEFTA), непризнанная республика не сдает позиций. Не помогают даже увещевания со стороны ЕС. Российский МИД накануне назвал торговую войну Приштины этническими чистками: сербское население края во многом зависит от снабжения из центральной части Сербии. Уже вчера оно ощутило нехватку основных продуктов питания.