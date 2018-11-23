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Финляндия
23.11.2018 14:39
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Посольство РФ предложило помощь россиянке, у которой финская служба опеки изъяла дочь

У россиянки Лидии Павловской службы опеки Финляндии забрали ребёнка. К решению вопроса подключилось посольство России. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Хельсинки.

«В связи с обращениями в наш адрес представителей СМИ относительно изъятия у россиянки в Финляндии несовершеннолетнего ребенка, имеющего только гражданство Финляндии, сообщаем следующее.
В настоящее время сотрудники посольства находятся в контакте с гражданкой России по этому вопросу, связались также с представителями финских социальных служб. Консульский отдел готов оказать всю необходимую помощь для защиты прав и интересов проживающих в Финляндии росграждан. Ранее обращений к нам о содействии от российской гражданки в связи с данной ситуацией не поступало», – сообщается на официальной странице посольства в «Фейсбуке». На дополнительные вопросы «Фонтанки» в пресс-службе дипмиссии не ответили.

Об изъятии в Котке 5-летней дочери у Лидии Павловской, которая имеет двойное гражданство и проживает в Финляндии уже 19 лет, ранее стало известно со слов доцента Йохана Бекмана. Девочка — гражданка Финляндии. Как рассказала сама Павловская, служба опеки изъяла ребёнка без согласия матери, когда она находилась в России, а дочь оставалась с дедушкой и бабушкой. Сначала ребёнка забрали якобы на пять дней, но позже отказали матери во встрече и поместили девочку в приёмную семью. Это случилось ещё в октябре. У россиянки есть ещё два сына, и такая же ситуация произошла с одним из них почти четыре года назад. Женщина заявила, что сейчас намерена нанять адвоката и добиваться возвращения себе обоих детей. Объективных причин, по которым семья попала под пристальное внимание службы опеки, Павловская не называет и утверждает, что проблем не было.

По закону представители органов опеки Финляндии не имеют права комментировать индивидуальные случаи. Однако министерство социального развития и здравоохранения страны не раз заявляло, что «в Финляндии замещающая опека над ребенком или размещение ребенка на содержание и воспитание за пределы родительского дома не устанавливается ни по признаку гражданства, ни без соответствующего повода». Верно ли мнение о том, что финская опека с предубеждением относится к русским семьям и в предубеждении ли дело, «Фонтанка» писала ранее.

Один из последних громких случаев с изъятием детей — семья Медведевых, в которой мать и отец не могли поделить детей после развода.


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