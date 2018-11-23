«Кто не хочет слушать Лаврова, будет прислушиваться к Шойгу». В МИД РФ призвали США к благоразумию

Российское внешнеполитическое ведомство выразило надежду, что Америка не будет предпринимать необдуманных шагов в вопросе выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

«Ну а тому, кто не хочет слушать [позицию РФ по ДРСМД], как все это очень подробно объясняет Сергей Лавров [глава МИД], придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу [министр обороны]», – цитирует 23 ноября директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова РИА Новости.

По его словам, Россия готова к любому развитию ситуации, однако во внешнеполитическом ведомстве надеются на благоразумность американской стороны.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская система ответного ядерного удара «Периметр» останется эффективной даже после выхода США из договора в одностороннем порядке.

Напомним, что в конце октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД. Но Москва по своим дипломатическим каналам официальное уведомление пока не получала. Свой выход из договора Вашингтон обосновал неоднократными нарушениями со стороны России, в том числе в июле 2014 года.