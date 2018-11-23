ЖК VITAMIN объявляет об увеличении цен

«Лидер Групп»

26 ноября 2018 года ГК «Лидер Групп» произведет плановое увеличение стоимости квартир в новом жилом комплексе комфорт-класса VITAMIN.

Комплекс возводится компанией в п. Мурино Всеволожского района Ленинградской области рядом со станцией метро «Девяткино» и представляет собой три корпуса от 16 до 17 этажей.

Помимо сравнительно небольшой этажности, ЖК VITAMIN выгодно отличает выразительный внешний вид, который способен придать ярких красок даже самому пасмурному дню. Комплекс также оснащен фасадным остеклением, что визуально делает его воздушным и легким.

Уже по традиции покупателей приятно удивит широкая палитра планировочных решений, вмещающая более сорока различных вариантов планировок от студий до трехкомнатных квартир.

Кроме того, квартиру можно приобрести с готовой отделкой, выполненной по одному из трех специально разработанных дизайн-проектов, что позволит существенно сэкономить время и деньги на хороший ремонт.

Серьезное внимание уделено и прилегающей территории нового комплекса. К услугам будущих жильцов – закрытый охраняемый двор, оснащенный системой видеонаблюдения, на территории которого будет построен детский сад, оборудованы игровые и спортивные площадки, а также подземный паркинг и гостевые автостоянки.

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/

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