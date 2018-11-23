У Казанского собора появилась платная парковка. Велосипедистов пустят на нее без денег

Новая городская автостоянка появилась в центре Петербурга, у Казанского собора. Ее стоимость – 100 рублей в час и 600 рублей в сутки.

О введении стоянки на Казанской площади, 2, комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщил 23 ноября. На участке площадью 1,8 тыс. кв. м появилась площадка на 46 машиномест. Она оснащена системой видеонаблюдения, терминалом оплаты, шлагбаумом, стойками въезда-выезда и электронным табло, отображающим количество свободных мест.

Час парковки составит 100 рублей в час и 600 рублей в сутки для транспортных средств категорий «А» и «В».

Для удобства велосипедистов на территории также организована бесплатная велосипедная парковка на 10 мест.