Суд запретил Смольному выселять арендаторов «Московского рынка»

Арбитражный суд Петербурга удовлетворил ходатайство ООО «Московский рынок» о наложении обеспечительных мер в споре между компанией и комитетом имущественных отношений за право управлять Московским рынком. Это означает, что чиновники не смогут выселить арендатора до тех пор, пока не будет принято окончательное решение по делу.

Ранее на этой неделе комитет по контролю за имуществом Петербурга направил оператору Московского рынка и его арендаторам уведомление о необходимости покинуть территорию торгового объекта до 25 ноября. Город расторг договор с ООО «Московский рынок» еще в начале года. Компания пыталась оспорить решение в суде, но проиграла. В приватизации объекта город оператору тоже отказал, ссылаясь на неоплаченные задолженности. По мнению компании, она платила в срок, и сейчас через суд пытается обязать город продать ей Московский рынок.

Московский рынок находится на улице Решетникова, 12. ООО «Московский рынок», управляющее им, ранее принадлежало экс-совладельцу Кузнечного рынка Николаю Нарышкину. С 2017 года единственным собственником является Султан Давлетмурзаев. По итогам прошлого года выручка оператора составила 37 млн рублей.

Напомним, о необходимости реконцепции городских рынков Смольный объявил в мае 2017 года. По мнению чиновников, торговцы давно проиграли битву сетевым ретейлерам. Площади пустуют, а потребитель вместо фермерской продукции зачастую получает ассортимент продовольственных баз, но со спекулятивной наценкой. Ранее комитет имущественых отношений также расторг договор с оператором Кузнечного рынка и выиграл с ним суд в первой и апелляционной инстанциях. Сейчас объект находится под управлением подведомственного учреждения комитета — Агентства по развитию имущественного комплекса. А вот дело о расторжении договора аренды Мальцевского рынка с ЗАО «Аврора Инвест» было отправлено судом на пересмотр.