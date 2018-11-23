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Происшествия
23.11.2018 14:28
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За взятки, в том числе алкоголем, экс-начальник дорожного надзора Карелии получил 13 лет колонии и 40 миллионов штрафа

Двое экс-сотрудников управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) Карелии приговорены к реальным срокам и штрафам за взятки. В общей сложности они получили от грузоперевозчиков 6 миллионов рублей и несколько коробок с алкогольными напитками. 

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Как сообщает региональный следственный комитет 23 ноября, в колонию отправятся экс-заместитель начальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора Карелии Евгений Шелковников и бывший начальник отдела кадров УГАДН Денис Красноперцев. За взятки, злоупотребление полномочиями и мошенничество Шелковников получил 13 лет колонии строгого режима и 40 миллионов штрафа, Красноперцев проведет в изоляции пять лет, заплатить он должен 240 тысяч рублей. Суд установил: грузоперевозчики платили им вместо административных штрафов за нарушение правил перевозки. Часть денег была получена за выпуск машин со спецстоянок, осужденные также помогали логистическим компаниям не доводить решения судов до сведения приставов. Одну из взяток дорожники получили алкоголем на сумму около 20 тысяч рублей. Дело вели совместно ФСБ, СК и экономическая полиция.

 

 

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