Вандала, закрасившего блокадную надпись на Невском, задержали. В полиции сомневаются в его психическом здоровье

Подозреваемого по уголовному делу о вандализме задержали оперативники ФСБ и МВД днем 23 ноября в Петербурге. Им оказался бездомный, безработный и, судя по всему, психически больной гражданин.

По информации «Фонтанки», в ближайшее время задержанного передадут в руки медиков. Во время задержания он вел себя неадекватно и, как считают в правоохранительных органах, мог не осознавать, что делает, когда 19 ноября закрасил блокадную надпись на Невском проспекте, 14.

В пресс-службе УФСБ подтвердили факт участия оперативников управления в задержании вандала.

Оттирать закрашенную надпись пришлось сотрудникам ближайшей школы. После ее обновили специалисты Музея городской скульптуры – историческая надпись на стене и мраморная доска входят в их коллекцию. Уголовное дело по статье «вандализм» было возбуждено в тот же день.