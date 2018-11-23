«Изъято орудие преступления — скакалка». В отношении северодвинской учительницы возбуждено уголовное дело за необычные методы воспитания

СК возбудил уголовное дело после обнародования видео с педагогом из Северодвинска, которая бьет своих учеников, пытаясь тем самым добиться лучшей успеваемости.

«В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними")», – сообщает 23 ноября на своем сайте Следственное управление СК РФ по Архангельской области и Ненецкому АО.

После того, как необычные методы воспитания стали достоянием общественности, в учебное заведение с проверкой пришли следователи и представители регионального министерства образования. Ситуацию в школе взял под свой контроль губернатор Орлов.

Женщину-педагога, имя которой не называется, отстранили от исполнения своих обязанностей сразу после инцидента. Позже она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, что 20 ноября стало известно, что учительница физкультуры школы в Архангельской области побила двух учеников скакалкой, обосновав свои действия фразой: «На то она и задница».