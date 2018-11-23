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23.11.2018 16:29
Печать

Проекция иконы на Казанском соборе и Семимостье в огнях: как украсят Петербург к Новому году за 315 млн

Смольный ощутимо нарастил бюджет на новогодние и рождественские украшения и готовит новинки: гирлянды и елки появятся даже там, где их никогда не видели. Изюминкой станет гигантская проекция иконы на куполе Казанского собора. Если нет сил еще месяц ждать праздников - «Фонтанка» показывает эскизы.

Проекция иконы на Казанском соборе и Семимостье в огнях: как украсят Петербург к Новому году за 315 млн

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ

Бюджет новогодних украшений в Северной столице в этом году достиг 315 млн рублей. Это более чем на 50 млн больше, чем год назад, рассказал председатель комитета по печати Сергей Серезлеев. Деньги на оформление губернатор добавил поправкой. Таким образом, получилась почти треть прошлогоднего официального московского бюджета на те же цели (неофициально речь все-таки шла о 7 млрд) и появилась атмосфера для свежих идей и географической экспансии. 

Например, в этом году пилотно праздник придет в Красносельский район — там ближе к датам появятся новые елки (всего по городу добавится восемь) и консоли на опорах освещения. 

На Московской площади установят гигантские снежинки. 

Московская площадь
Московская площадь
Фото: Комитет по печати и взаимодействию со СМИ

Впервые, как говорят старожилы, пышно нарядят к праздникам Семимостье — мосты, ограждения набережной и деревья вокруг них осветят тысячи огней. 

Украшения вдоль Клюкова канала и мостов на канале Грибоедова

Расширится и оформление Александровского сада и маршрута от него до Новой Голландии и площади Труда – на Конногвардейском бульваре появятся гирлянды с елочными игрушками. Это по замыслу должно оттянуть туристов от Невского проспекта в другие части Центрального района. 

Конногвардейский бульвар
Конногвардейский бульвар
Фото: Комитет по печати и взаимодействию со СМИ

– Главная задача — продвигать туристические маршруты, например Семимостье, за счет оформления. Украшения будут заставлять людей пройти, например, от Русского музея до Михайловского замка, до Летнего сада, до набережной, – добавил Серезлеев.

Дизайн для новых украшений выбирается совместно с администрациями районов и Комитетом по градоустройству и архитектуре (КГА). В результате стыкуются друг с другом адресные программы и форматы оформления. А до живого воплощения, по словам Серезлеева, работы все равно проходят через 3 – 4 эскиза, которые согласовываются с КГА.

В прошлом году главной новинкой стало обновление (впервые за 12 лет) оформления главных мостов Петербурга. В этом году к ним добавятся свежие консоли-украшения на мостах Александра Невского и Сампсониевском.

Сампсониевский мост
Сампсониевский мост
Фото: Материалы госзакупки

Ушаковская развязка
Ушаковская развязка
Фото: Комитет по печати и взаимодействию со СМИ

Мост Александра Невского
Мост Александра Невского
Фото: Материалы госзакупки

А вишенкой на торте в сезоне-2018/19 станет новое украшение ансамбля Казанского собора. Помимо елки, вертепа и гирлянд на кустарниках и деревьях, на куполе храма запустят статичную проекцию иконы Божьей матери.

– Создавать изображение будут с помощью шести мощных проекторов, – рассказал «Фонтанке» Серезлеев. – Все согласовано с настоятелем. Мы сейчас записываем хор, который будет сопровождать демонстрацию. Запись будет негромко звучать, чтобы не нарушать атмосферу места. Проект будет запущен 27 – 28 декабря.

Суворовский проспект
Суворовский проспект
Фото: Комитет по печати и взаимодействию со СМИ

Невзирая на недовольных, восстановление прошлогодних украшений планируется завершить к 1 декабря. А к 20 декабря будет завершено и установлено новое оформление.  

Илья Казаков, 

«Фонтанка.ру»

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