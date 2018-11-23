Семак: У Мамманы повреждение. По Дзюбе, Маркизио и Смольникову решим перед матчем с «Ростовом»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в преддверии матча 15-го тура чемпионата РПЛ против «Ростова» рассказал о состоянии травмированных игроков.

«По поводу Лодыгина. К сожалению, Юра получил серьезную травму на тренировке. В этом году, думаю, он не появится на поле. Травма достаточно серьезная. Что касается Дзюбы, проблема не может испариться или растаять. Будем смотреть на его состояние, насколько он готов сыграть. Что касается других футболистов, то ситуация к концу года усложняется: усталость, травмы, дисквалификации. Поэтому работы больше», – подчеркнул Семак.

По словам главного тренера, после возвращения из сборной Аргентины есть проблемы у защитника Эмануэля Мамманы и полузащитника Леандро Паредеса.

«Что касается Мамманы, то у него есть определенное повреждение, к сожалению. Что касается Паредеса, то ему нужно акклиматизироваться, втянуться. Любой перелет, особенно такой, не идет на пользу, даже мешает. Думаю, функциональное состояние позволит сыграть на хорошем уровне», – заявил Семак.

Он также добавил, что защитники Игорь Смольников и Клаудио Маркизио приступили к тренировкам в общей группе. Матч с «Ростовом» пройдет 25 ноября в Петербурге. «Зенит» занимает первое место (31 очко), «Ростов» – четвертое (23 очка).