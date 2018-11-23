ВЦИОМ и тебя, и меня не вылечит. Верить ли в то, что 84% россиян счастливы

Социологи от власти говорят, что 84% россиян – счастливые люди. «Фонтанка» поговорила с психиатром в попытке понять, что такое счастье и кому на самом деле нужен доктор.

кадр из фильма "Знаки"/реж. М. Найт Шьямалан, 2002 г.

ВЦИОМ по своим каналам выяснил, что 84% россиян счастливы, и точка. Петербургский психиатр и врач-психотерапевт Игорь Голубенцев уточняет: счастливы инфантильные, для кого государство – родитель, которому веришь. Потому что счастье, как известно, – это «когда тебя понимают». Или дают испытать разные яркие эмоции, от которых не заскучаешь. С какими новинками и голосами в голове петербуржцы сегодня идут за помощью к специалистам по психике, причём тут пуритане-комсомольцы и сколько нас таких счастливых всего, – психиатр спокойно и доброжелательно рассказал в интервью обеспокоенной «Фонтанке».

Игорь Голубенцев/facebook.com

- Социологи нам говорят, что 84% населения России счастливы. Вы, как психиатр, что можете сказать об этом? У нас правда настолько счастливый народ?

– Я бы не сильно доверял этим цифрам. Основной инструмент психиатра, помимо образования и эмпатии к миру, – логика, здравый смысл. Надеюсь, что у вас эти качества есть. Вы бы сами как ответили?

- У меня нет ответа. Мне как раз и нужен психиатр. Чтобы разобраться.

– Тогда смотрим косвенные признаки. Ко мне ходят специфические люди. Они не больные, но испытывают душевные страдания. И эти страдания часто кажутся другим людям несущественными. Например, ко мне приходит человек с обсессивными мыслями (навязчивые образы, страхи, желания. – Прим. ред.). Это молодая мама, которая боится, что её мысли о том, что с её ребёнком может что-то случиться, имеют воздействие на реальность. Она верит, что событие случится, если она о нём думает. Ей страшно. Она прибегает к ритуалам. Задабривает ребёнка подарками. Гипервнимание и гиперконтроль. Хочет задобрить мироздание. Она не сумасшедшая. У неё невроз. Обсессивно-компульсивное расстройство. Навязчивость плюс ритуалы. Навязчивость есть и без ритуалов, когда человек пытается прогнать мысли. Именно поэтому они снова и снова приходят.

- Но она же всё равно счастливый человек? У неё есть любимый ребёнок.

– Да. Но она постоянно страдает. Очень часто приходят люди, которые расстались с любимыми. Первое желание нормального человека после рассказа про три месяца счастья и расставание – мне бы твои проблемы. Ты же крупный бизнесмен! Ты красив! Ты о чём вообще?!

- Крупный бизнес в Петербурге страдает от расставания с любимым до неврозов?

– Да! И это никак не связано с уровнем доходов. Но в целом богатые счастливее.

- Получается, что ВЦИОМ прав, когда говорит, что люди с хорошим материальным положением все же более оптимистичны (94%), чем с плохим (66%)?

– Богатые люди, вообще-то, как правило, умнее, чем небогатые. В среднем они умны.

- А вот здесь пролетарии схватились за булыжники.

– Пусть. И не только пролетарии. Бюджетники тоже могут.

- Вы только что понизили уровень счастья «счастливых 84% россиян» процентов на 15%!

– Может быть, и больше. Это зависит от количества умных. Как считал царь Соломон, «во многой мудрости многие печали». И действительно, умные рефлексируют больше. Они просто больше осознают сами себя. Их контакт с миром более прямой. Богатый человек ведь сам строит свою реальность. Сам конструирует свою жизнь.

- Но ведь не без исключений? Голодный художник – хороший художник. Аксиома.

– Конечно. Долгое время небогатый Таиланд держал первое место по проценту счастливых. А богатые Скандинавские страны регулярно были на первых местах среди самых несчастных.

- Всё просто. В Таиланде же не надо объяснять, что такое печка-буржуйка и как она работает! Она там просто не нужна.

– Согласен. Кроме того, они буддисты. А это чёткое понимание своего места во вселенной.

- И тут вы ещё вычеркнули не меньше 30% из списка «счастливых 84%» сограждан! У нас буддисты в меньшинстве. Доминируют, и весьма уверенно, другие.

– Вычёркиваем, да. Скоро у вас останется реальная цифра счастливых россиян. Обратите внимание, насколько в России популярны в Интернете и печатных СМИ всевозможные «психологические тесты», «психологические форумы», советы доморощенных и «настоящих» психологов, подсказки, как сделать свою жизнь более наполненной. Рост этих предложений, а он есть, говорит о серьёзной неудовлетворённости людей своей жизнью. Что делать надо, понимают. Где корень проблем – нет. Несчастными мы вырастаем часто потому, что нас такими сделали наши собственные родители, просто потому, что они сами не умели быть счастливыми.

- Давайте подскажем, как быть счастливым, сидя в тулупе у условной буржуйки 9 месяцев в году! Заранее покупать дрова?

– Поможет более плотный контакт с реальностью. Не воспоминания или планирования, мечты и разнообразными способами изменённые состояния сознания.

- То есть, прежде чем налить, лучше за дровами всё-таки сходить?

– Да. Это планировать стоит. Ведь зима всё-таки наступит. Вне зависимости ни от чего. Тогда и осенний спад настроения будет преодолеваться легче.

- Каждый третий россиянин признался, что счастливым его делает семья (33%). По вашей епархии, семья действительно главный терапевт или главный «возбудитель болезни»?

– Я предлагаю использовать термин «значимые отношения». Гармоничные отношения со значимыми людьми, а это семья, близкие друзья. Всё. Хотя для кого-то и коллеги по работе – суперзначимые отношения. Но не для большинства. Когда ко мне за помощью приходит человек, первое, что я выясняю у него, спрашиваю про историю жизни, то есть историю его «заболевания» через призму «значимых отношений». Как ты дошёл до жизни такой, а главное – с кем?

- У вас в ящике стола своя база нуждающихся в «значимых отношениях»? Не стыкуете клиентов между собой?

– Ну, я не сводник. Знаю, что сегодня эти вопросы легко решаются через всевозможные мобильные приложения, вроде Tinder (приложение для мобильных платформ, предназначенное для романтических знакомств по заданным параметрам и с учетом геолокации. – Прим. ред.).

- То есть ссылочкой на целебный продукт в Google Play и AppStore всё-таки делитесь?

– Конечно. Это более честный и прямой путь к поиску значимых отношений, нежели традиционные походы по барам и танцевальным вечеринкам.

- Удар по барам со стороны психиатра не оставляет среди «счастливых 84%» никого!

– Одно другому не мешает. Но стоит напомнить, что алкоголь – это депрессант (смеётся). Да, уход от проблем, подъём настроения. Но на очень короткое время. Конечно, такой сброс напряжения тоже допустим, но в крайне умеренных дозах.

- Вышли из бара. Идём на работу и к детям. Для 15% сограждан залогом счастья являются дети и хорошая работа. А до ручки кто чаще доводит – дети или работа?

– Я бы сказал, что в равной степени. Представьте себе «звёздочку потребностей», где первый луч – это «статус», куда входят работа и ощущение себя на своём месте. Далее идут особнячком «деньги». «Дом» – как ощущение своей норы или крепости. «Секс» и отношения со «значимыми людьми» в целом. Все эти лучи равнозначны. И всё влияет на всё. Мало денег – проблемы с домом, отношениями, сексом. Если низкий статус, по мнению его обладателя, будут проблемы со всем остальным. И так далее. А что касается детей, то чаще всего ко мне приходят и говорят: у меня сломался ребёнок, почините. Как правило, так говорят про подростков. Я сразу смотрю на маму, если это приходит мама…

- И показываете ей смартфон с правильным приложениям для знакомств.

– Сперва я говорю, что мы будем работать с мамой, потому что ребёнок такой, потому что мама такая. Но мамы почти всегда хотят, чтобы чинили не их, а детей. Но у ребёнка нет своей личности. Он одно целое с личностью своих родителей.

- Вот теперь точно в списке счастливых никого не осталось. Вычеркнули даже лишённых взрослых проблем счастливых подростков. Мало кому в 15 лет понравится услышать, что он обезличен.

– Да. У ребёнка нет самостоятельной личности. Поэтому психотерапия с ребёнком – это педагогика. А это система поощрений и наказаний. Вот и всё.

- Детям – кнут и пряник, маме – Tinder?

– Как-то так, да.

- Каждый пятый (21%) счастлив, потому что здоров! Но ваш клиент ведь не признается, что он болен. Какому проценту граждан в РФ вообще было бы неплохо прочекаться у ваших коллег по Психоневрологическому институту имени Бехтерева?

– 90% случаев тех, кто ко мне приходит со своими страданиями, с точки зрения психиатрии здоровы. Это люди, к которым не подкопаешься по психиатрии. Но у всех неврозы.

- Вместо 84% счастливых имеем 90% с неврозами?

– Это среди тех, кто ко мне приходит! Но мы живём в невротической цивилизации. В России количество людей с неврозами такое же, как во всём остальном мире. И сейчас мы нашей коллективной крышей едем всё дальше в сторону того, что в нашу голову будет помещаться всё меньше. У крестьянина XVI века всё, что нужно знать о мире, отлично помещалось в его башке. Он точно знал своё место. А мы всё больше понимаем, насколько мир не влезает в нас. Мы не понимаем, где мы, кто мы, зачем, для чего и куда.

- Совсем не осталось тех, кто способен себя контролировать в этом смысле, как крестьянин в прошлом?

– Есть. Это умственно отсталые люди. Они в этом смысле устроены очень гармонично. Я не про людей с особенностями развития. Я про умственную отсталость. И это прямой путь к счастью.

- Боюсь уточнять уже про 84% счастливых…

– (Смеётся) Я бы сказал, что эти 84% счастливых, они не отсталые, они инфантильные. Люди привыкли жить в стране, построенной на патримониальных отношениях. Когда государство – родитель, а население – его дети. В этой ситуации как государство скажет, как надо себя чувствовать, так они и будут себя чувствовать. Как дети. Когда мама говорит: «Сынок, иди домой», а в ответ: «Я замёрз и ещё проголодался».

- На путь расстройств каждого десятого толкают материальные трудности и плохое положение дел в стране – 12% и 9% соответственно. Как будто эти вещи не связаны между собой. Логика вообще может быть фактором сдерживания страданий?

– Боюсь, что мы при помощи логических умопостроений до корня своих проблем добираемся редко. Понимание – это приз для дураков, сказал кто-то умный. Мы все в силу наших особенностей интеллектуальных более-менее понимаем, что с нами происходит. Но это ничего нам не даёт. Многие понимают даже, почему это с ними происходит. И то не гарантирует отсутствия страданий.

- Забавно, что «вокруг себя» каждый второй видит одинаковое количество «счастливых» и «несчастных». Но при этом 84% говорят, что счастливы сами. Нестыковочка. Человек сам себе врёт регулярно?

– Если допустить, что опрос ВЦИОМ честный, то получается, что опрашиваемые наврали. Но мой опыт показывает иное. Есть такой синдром "Фейсбука" или синдром "Инстаграма". Это когда люди смотрят на фотографии отдыхающих друзей на тёплых морях, которые всё время фотографируются с какими-то бокалами в ресторанах. Понятно, что люди стремятся выкладывать только лучшее из своей жизни. Но другим от этого делается только хуже. Они после этих фотографий смотрят вокруг себя и говорят: «Блин! А у меня скучно…» Скорее наш человек склонен преувеличивать счастье других и преуменьшать своё. Соцсети – прекрасные инструменты общения, но надо понимать, что люди чаще выкладывают «парадную жизнь».

- В 2015 году у нас уже была похожая цифра – 86%. Стала символом власти. Однако теперь независимые социологи говорят, что две трети россиян считают ответственным за проблемы страны Владимира Путина. А вам на него клиенты жалуются?

– Как психотерапевту – нет. Как правило, мы не касаемся этой темы. И вообще, мало кого из клиентов беспокоит политическая ситуация в стране. Но когда я сталкиваюсь с психиатрической практикой, то если раньше частым содержанием бреда у шизофреников и людей со старческими психозами были инопланетяне и вредоносные спецслужбы, то теперь очень часто в бреду фигурирует Путин. Сегодня это частый бредовый мотив здесь, в Петербурге. Но не только в Петербурге. По всей стране.

- Мы можем разглядеть такого гражданина в толпе?

– Общий портрет человека в психозе нарисовать непросто. Но я бы сказал, что скорее это будет человек за 50, небогатый, отягощённый семейными и другими проблемами, привыкший надеяться на государство, привыкший доверять СМИ. Тот, у кого условная радиоточка на кухне не выключается.

- А в голове «принимающая антенна», напрямую связанная с кремлёвскими башнями?

– Есть и такие.

- После 50 все «поедем»? И нынешняя молодёжь тоже?

– Их бред, я надеюсь, всё-таки будет отличаться от нынешнего. Трудно сказать, кто там будет доминировать в сюжетах. Надеюсь, что у них они будут свои. Возможно, некий победивший искусственный разум.

- Динамика развития бреда с участием первых лиц давно началась? Мой опыт говорит, что особенно колбасить людей вокруг начало в 2014 году.

– Сложно отследить. Всё-таки политика не такой частый сюжет. Возможно, дело в том, что я сам аполитичен. Люди идут по рекомендациям. И не из тех, которые идут из башен Кремля, через «принимающие антенны» в головах некоторых сограждан! (Смеётся) И кстати, телевизор тоже не сильно травмирует клиентуру. В России психотерапия – это пока удел достаточно молодых людей. А они телевизор не смотрят. Люди постепенно осознают, что гигиена головы – это нормально. Я давно практикую. Раньше к психотерапевту ходили те, кто не справляется совсем. Рост интереса к моей профессии, конечно, связан с ростом фобий, но больше влияет мода на психическую гигиену. Это как с ортодонтическими клиниками, которые исправляют прикус. Помните, как к исправлению прикуса относились в вашем детстве, в условные 1980-е?

- Можно было сразу идти к вам на приём после советского детского стоматолога!

– Да! А девочка с замочком на зубах становилась посмешищем. А теперь брекеты – это престижно. То же самое с психотерапией. Раньше скрывали, что ходят. Теперь цитируют психотерапевта в беседах с коллегами. Спасибо ВЦИОМу. Подкидывают работу.

- Профессор Преображенский у Булгакова, с его советом по чтению газет, уже не актуален?

– Те, кто сегодня зависим от новостей, – это привитые люди. Прививаются каждый день. Мой опыт говорит, что люди осознают, что верить надо не всему, что читаешь. Но, конечно, люди советской закалки более чем внушаемы через медиа.

- Вы говорите про регулярные «прививки». Но если эту «флюорографию» делать каждый день, можно и онкологию себе заработать в конце концов.

– Безусловно. Можно «поехать» и от регулярных прививок. Но в случае с Интернетом, скорее, от значимости собственного «я». Уже многим крайне важно количество лайков.

- Какие новые фобии или факторы, вызывающие расстройства сограждан, мы можем выделить в этом сезоне, в этом году, в последние несколько лет?

– Сегодня, судя по проблемам клиентов, крайне значимо то, что в России и европейском мире в целом «сексуальная революция» так и не произошла. Она дёрнулась в 1990-е годы и затухла. Не без помощи государства.

- Пуритане-комсомольцы всё «вернули в зад»?

– Да. Но и темнота в головах сограждан о том, что касается их сексуальности, сексуальности их близких, очень заметна по обращениям ко мне лично и к моим коллегам.

- А ведь комсомольцев не так-то и просто упрекнуть в пуританстве!

– Лицемерие есть, конечно. Но сексуальная разнузданность, промискуитет, то есть беспорядочные половые связи, – это ещё не сексуальная революция. Сексуальная революция – это высокая информированность о своих желаниях и умение их превращать в реальность. Понимание, что в этих вещах ценно. А мы по-прежнему – как комсомольцы, которые зашли в баню с девками, но прикрывают себе пах ладошками и не очень понимают, что они будут делать со всем этим богатством дальше.

- Что же люди понимают под счастьем с точки зрения психологии?

– Внутреннюю наполненность. Ощущение, что ты на своем месте и согласен с той жизнью, которая тебя окружает. Что ты важен для близких людей и что они важны для тебя. Преобладание ярких положительных эмоций над скукой, гневом и тоской.

- Какова вероятность, что в выборку ВЦИОМ попали те, кто счастлив «по определению»?

– Не хотелось бы верить в то, что у нас 84% сумасшедших. Но не исключаю, что эти социологи ходят по одному и тому же узкому кругу. Я бы, как специалист, проверил и сам ВЦИОМ. Боюсь, что там могут оказаться люди, которые не понимают, что происходит с ними самими.

- Процент сумасшедших по стране сейчас?..

– Цифра постоянна. Сумасшедший с точки зрения науки – психотик, которые переживает бредни и галлюцинации либо постоянно, либо время от времени. Цифра постоянна во всех странах. Это меньше половины процента от всего населения. А тех, кто сталкивается с другими психическими проблемами, – гораздо больше. Неврозы бывают у всех абсолютно – 100%. Депрессии, по разным данным, – от 5 до 20%. А обсессивных людей с навязчивыми мыслями – 10%, то есть каждый десятый.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»