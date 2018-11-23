СМИ: В Финляндии не смогут развернуть на полную сеть 5G из-за российских спутников

Скорость и возможности сети 5G в Финляндии будут хуже, чем предполагалось. Связь пятого поколения не сможет работать полноценно из-за российских спутников, пишет 23 ноября Yle Svenska.

Телекоммуникационные операторы DNA, Elisa и Telia приобрели в Финляндии право открывать сети 5G в январе следующего года. Они будут проходить в диапазоне частот от 3,41 до 3,8 Ггц.

Роскосмос использует верхнюю часть этого диапазона частот для приема сигналов со спутников, и, cогласно международным соглашениям Международного союза электросвязи (агентство ООН), эта деятельность имеет приоритетное значение.

Финские телеоператоры заявили, что невозможность пользоваться диапазоном в 130 Мгц на практике означает ограничение скорости наружного использования сети 5G максимум до 1 гигабита в секунду. Это, конечно, быстрее, чем 4G, но могло бы быть вдвое быстрее.

Альтернативным вариантом может стать создание гораздо более быстрой сети 5G на значительно более высоких частотах. Предполагается, что это будет возможным уже в 2020-х годах. Но это потребует намного больших расходов.