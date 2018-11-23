У сына красноярского рыбного барона сожгли машину в Петербурге. В версиях — дерзость мажора и потерянные ставки на спорт

Мажор лишился своего спортивного кроссовера в ночь на 23 ноября в Петербурге. Audi RS Q3, припаркованная у дома молодого человека, выгорела полностью. Зафиксированные повреждения характерны для поджога, и это самая правдоподобная версия, так как недругов у жителя города на Неве было достаточно.

21-летний Илья Левченко переехал в Петербург из Красноярска, чтобы учиться в вузе. В своём Instagram он постоянно демонстрирует достаток и полное пренебрежение правилами дорожного движения. На одном из роликов он разгоняется на оживлённой набережной до 200 километров в час, увлечённо играя в «шашки» с автомобилистами. Также в аккаунте опубликована масса видео, на которых Левченко дрифтует на улицах Петербурга

Фото: скриншот/Instagram.com

На хлеб с маслом и икрой молодой человек, судя по странице в соцсети, зарабатывает ставками на спорт. Денег с лихвой хватает и на оплату многочисленных штрафов. По данным «Фонтанки», на сгоревшей «Ауди» Илья получил более 20 административных протоколов за 2017 – 2018 годы, в том числе за грубые нарушения, такие как выезд на встречную полосу. На предыдущей машине марки «БМВ», которую Левченко, к слову, разбил, не справившись с управлением, он собрал 23 протокола.

Впрочем, любимому сыну помогает и красноярский бизнесмен Алексей Левченко, который «тоннами возит икру», то есть занимается оптовыми поставками рыбы и морепродуктов. В декабре 2017 года он узнал о выкрутасах чада в далеком Петербурге от журналистов из «Комсомольской правды». Левченко изобразил удивление и обвинил во всем свою бывшую жену, владелицу салонов красоты в Москве, которая якобы поддерживает стремление сына «к показухе».