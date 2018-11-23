МИД РФ заверил в эффективности российской системы ответного ядерного удара «Периметр»

Во внешнеполитическом ведомстве России опровергли информацию о том, что после выхода США в одностороннем порядке из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности система «Периметр» может оказаться бесполезной.

«Система [«Периметр»] в любом случае эффективна. Система управления ядерными силами РФ предельно надежна и эффективна», – цитирует 23 ноября замглаву МИД РФ Сергея Рябкова РИА Новости.

По его словам, Россия не оставит незамеченным выход США из ДРСМД, что скажется и на функционировании оборонительных комплексов.

Ранее экс-начальник главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин в комментарии еженедельнику «Звезда» выразил мнение, что в случае военного конфликта «Периметр» может оказаться неэффективным, так как после выхода США из ДРСМД американская ПРО сможет уничтожить большую часть российских ракет. Есин призвал пересмотреть военную доктрину страны, чтобы увеличить число ракет средней дальности.

Напомним, что в конце октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД. Но Москва по своим дипломатическим каналам официальное уведомление пока не получала. Свой выход из договора Вашингтон обосновал неоднократными нарушениями со стороны России, в том числе в июле 2014 года.

Владимир Путин 19 ноября заявил, что Москва не оставит без внимания выход США из ДРСМД. Он напомнил, что выход Америки из договора о противоракетной обороне в 2001 году привел к созданию в России гиперзвукового оружия. Российский лидер считает, что страна не должна позволить втянуть себя в гонку вооружений.

Отечественная система «Периметр», известная в США и Западной Европе как «Мёртвая рука», представляет собой комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом. Система была создана еще в Советском Союзе, в самый разгар холодной войны. Основное ее предназначение — гарантированное нанесение ответного ядерного удара даже в том случае, если командные пункты и линии связи РВСН полностью уничтожены или блокируются противником.