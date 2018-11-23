Преемник предлагал экс-губернатору Владимирской области вернуться на «историческую родину», а она продолжит карьеру в Москве — в Счетной палате

Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова, которой преемник предложил отправиться на «историческую родину», продолжит карьеру не в российской глубинке, а в Москве. 23 ноября Совет Федерации назначил ее аудитором Счетной палаты РФ.

Это решение «Интерфаксу» глава бюджетного комитета верхней палаты парламента Сергей Рябухин объяснил тем, что Орлова много лет работала в Государственной думе, была одним из соавторов Налогового и Бюджетного кодексов. А будучи вице-спикером СовФеда, курировала бюджет, финансовые рынки и экономический комитет. Сенатор назвал опыт экс-губернатора «колоссальным». Он уверен, что «Счетная палата в ее лице приобретет очень сильного профессионала».

Ранее сменщик Орловой на должности владимирского губернатора, «жириновец» Владимир Сипягин, предложил той отправиться на «историческую родину», то есть в Еврейскую автономную область. Он пообещал устроить аудит после ее пребывания во власти.

Политолог Александр Кынев, комментируя для «Фонтанки» выборы в этом регионе, отметил: «Орлова — чудовищный губернатор, и люди были готовы голосовать за кого угодно, только бы не за нее».