Петербург предложил свой вариант закона о реновации в регионах

Группа петербургских депутатов представила новый законопроект о реновации в регионах. Парламентский комитет по законодательству на заседании поддержал инициативу, сообщает 23 ноября корреспондент «Фонтанки».

Федеральный законопроект о реновации застроенных территорий в регионах представили на заседании комитета члены городского парламента Оксана Дмитриева, Денис Четырбок, Сергей Трохманенко, Андрей Васильев и Александр Ходосок. Инициатива предполагает возможность привлечения к расселению не пригодных для жилья домов бюджетных средств – на основании государственно-частного партнерства. Сегодня в Северной столице программа развития заселенных территорий (РЗТ) реализуется за счет инвесторов.

Кроме того, законодатели предложили решить проблему стартовых пятен – территорий, на которых застройщик возводит первый дом, в который будут переселять горожан из ветхого жилья. В настоящее время в городе на Неве, в отличие от Москвы, жителям сносимых домов нельзя дать новое жилье за пределами квартала.

Депутаты предложили расширить границы переселения до внутригородского района. Для городов федерального значения – до муниципального образования.

Объектом реновации может стать не только отдельное жилое здание, но и целый квартал или микрорайон. С инициативой о включении здания в программу реновации, согласно проекту закона, могут выступить как жители, так и инвестор. Для включения в программу РЗТ необходимо получить согласие 70% собственников и проживающих.

Законодательную инициативу поддержали присутствующие на заседании представители инвесторов – компаний «СПб Реновация» и «Воин-В».

Отметим, что ранее депутаты Сергей Миронов и Галина Хованская внесли в Госдуму свой законопроект по реновации. Он во многом копирует столичный вариант РЗТ. Авторы петербургской инициативы подчеркивали, что проект Миронова не подходит для регионов, не обладающих хотя бы сравнимыми с Москвой бюджетными возможностями.

Напомним, что по итогам 10 лет действия программа РЗТ в Петербурге выполнена всего на 3,5%. Продлевать инвестиционные договоры застройщикам пришлось в суде. «СПб Реновация» выиграла иск, однако в ноябре кассационную жалобу на решение подала Федеральная антимонопольная служба. «Воин-В» до сих пор бьется в судах. Комиет имущественных отношений и инвестор подписали мировое соглашение, однако утвердить его отказался суд. Дело предстоит рассмотреть Верховному суду.