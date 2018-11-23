В Россию из Лондона вернулся беглый бывший вице-президент «Роснефти» из «списка Титова»

Бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов прилетел в Москву накануне вечером, сообщает 23 ноября информагентство «Интерфакс».

«Из Шереметьево он в сопровождении оперативников поехал в МВД, где ему было оформлено обязательство о явке», – сказал его анонимный собеседник.

Возвращение подчинённого Игоря Сечина на родину подтвердил и общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся в федеральном и международном розыске Дмитрий Григориади. Самого Локтионова агентство называет предпринимателем из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В 2015 году следственное управление УМВД по Краснодару предъявило Анатолию Локтионову обвинение в хищении 6,65 млн рублей у акционера девелоперской компании DB Development Дмитрия Гаркуши.

О передаче президенту Владимиру Путина списка бизнесменов, которые скрываются от правосудия, но хотят вернуться в Россию, Борис Титов сообщал в феврале 2018 года. Всего в этом списке около 50 фамилий.

Первым в Россию вернулся ростовский бизнесмен Андрей Каковкин. Он был арестован на въезде в страну, но позже отпущен под обязательство о явке в следственные органы.

В мае бизнес-омбудсмен сообщал, что президент поручил вывести фигурантов «списка Титова» из розыска. В конце лета Генпрокуратура отчиталась, что не будет этого делать для всех фигурантов списка. В середине ноября Борис Титов сообщил о подготовке второго списка беглых российских бизнесменов, которые хотят вернуться домой из-за рубежа.