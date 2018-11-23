«Роснефть» обвиняет в росте цен на топливо «жуликов» на Петербургской бирже. Банк России с обвинениями не согласен

Госкомпания «Роснефть» начала охоту на «всякие мошеннические структуры», «спекулянтов», «жуликов», а также «недобросовестных участников» биржевых торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Михаила Леонтьева. По мнению компании, именно эта группа игроков «как правило, занимается перекупкой (нефтепродуктов. – Прим. ред.)».

«Роснефть» обвинила трейдеров в том, что они покупают бензин в России и без каких-либо обязательств перед внутренним рынком поставляют его за рубеж, таким образом создавая дефицит на внутреннем рынке.

Сама петербургская биржа предложила ввести повышенные ставки денежного обеспечения для участников торгов при продаже бензина и дизельного топлива. Торговая площадка уверена, что это поможет стабилизации цен на топливо в стране. Размер обеспечения будет повышен вместе с размером неустойки за неисполнение биржевого договора, уточняют «Ведомости». Кроме того, СПбМТСБ предлагает сократить срок между продажей и физической отгрузкой товара до одного дня и ввести штрафы за отказ от исполнения биржевых договоров поставки.

В то же время в Банке России выразили несогласие с позицией «Роснефти». Там не видят оснований обвинять в росте цен на топливо именно трейдеров.

«Анализ Банком России структуры биржевого рынка нефтепродуктов показывает, что влияние трейдеров на рынок носит весьма ограниченный характер, и их рыночная активность пока не может привести к систематическому искажению рыночного ценообразования. Доля трейдеров колеблется, на наш взгляд, в районе 5 – 7%», – рассказала накануне директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Лариса Селютина.

Накануне Независимый топливный союз заявил о возможном закрытии большинства российских АЗС и росте цен. В октябре сообщалось, что российские власти достигли договоренности с крупными игроками о заморозке стоимости бензина.

На этом фоне в Россию из Лондона вернулся беглый экс-вице-президент «Роснефти» из «списка Титова» Анатолий Локтионов.