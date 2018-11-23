Захарова: Британские власти отвлекают внимание новыми видео про Петрова и Боширова

Официальный представитель МИД прокомментировала опубликованные Скотланд-Ярдом видеосвидетельства присутствия в Солсбери россиян, которых подозревают в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«И вот, насладилась тремя короткометражными документальными фильмами о городской инфраструктуре Солсбери и двумя фотографиями незатейливой пластиковой продукции», – поделилась впечатлениями 23 ноября на странице в «Фейсбуке» Мария Захарова, назвав новые видео «свидетельствами неизвестно чего».

По ее словам, правительство британского премьер-министра Терезы Мэй таким способом пытается перебить повестку по вопросам выхода королевства из состава ЕС и возможной отставки главы кабинета министров. «Слишком банально? Ну, как умеют», – резюмировала Захарова.

Кроме того, представитель МИД посетовала, что звонки журналистов с просьбой прокомментировать ролики с Петровым и Бошировым сделали утро в сердце Италии «не римским, а солсберецким». 22 – 23 ноября российские дипломаты находятся на Апеннинском полуострове для участия в конференции «Средиземноморье: римский диалог».

По версии британской королевской прокуратуры, на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию совершено покушение с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Обвинение предъявлено двум гражданам России, которые в уголовном деле значатся как Александр Петров и Руслан Боширов. Их предположительно настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига, – а на принадлежность к Главному управлению Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) указывает множество косвенных признаков. Британия уверена, что к отравлению Скрипалей 4 марта причастно большее количество граждан России. Компанию Петрову и Боширову при путешествии в Лондон составлял как минимум один попутчик.

В результате воздействия «Новичка» умер один человек, Дон Стерджесс. Еще четверо получили серьезные отравления — Сергей и Юлия Скрипали, друг Стерджесс Чарли Роули и полицейский Ник Бейли. В интервью 22 ноября он рассказал, во что ему обошелся контакт с веществом.