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ЖКХ
23.11.2018 12:20
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Почему бездомным кошкам в подвалах нужны опекуны

С наступлением холодов сообщений о замурованных в подвалах кошках стало больше. Спрятавшиеся животные часто оказываются в ловушке после капремонта фасадов, когда подвальные окна заменяют наглухо закрытыми стеклопакетами. Законодательного решения проблемы пока что нет.

Почему бездомным кошкам в подвалах нужны опекуны

Анатолий Швец/Интерпресс

С громкого заявления Минстроя о том, что кошкам должны гарантировать допуск в подвалы, прошло полгода. Соответствующее распоряжение пока согласовывается с Минюстом, обещали принять до конца года. Московские власти ждать не стали и уже распорядились по округам обеспечить открытые продухи в цоколях. В Петербурге с этим сложнее – жалоб стало больше, хоть чиновники и говорят, что все федеральные задачи выполняют. У нас решить проблему пока мешает человеческий фактор – вопрос о кошках часто не только раскалывает жителей одного дома на защитников и противников бездомных животных, но и выливается в противостояния с управляющими компаниями, которым на кошек часто наплевать.

Как пояснили «Фонтанке» в Фонде капремонта, требование Минстроя обеспечить доступ животных в подвалы после ремонта фасадов всячески выполняют – по окончании работ продухи остаются, а за все, что происходит в процессе в эксплуатации дома, они уже не отвечают.

– Есть два варианта: либо маленькие отверстия вообще не заделываются, либо ставятся открывающиеся рамы, если мы меняем продухи на стеклопакеты. Если же животные замурованы случайно или продухи вдруг закрыты – это вопрос к управляющей компании. Мы выполняем свою работу и с объекта уходим, – сказали в Фонде. Ремонт оконных заполнений и установка решеток на проемы цоколя часто является требованием архитекторов из КГА либо КГИОП. Рамы могут быть с поворотно-откидной створкой и цокольной решеткой, а это не препятствует вентиляции и доступу безнадзорных животных (при открытых оконных створках).

Также там напомнили, что, по Жилищному кодексу, любые решения по подвалам должны приниматься на общем собрании собственников, а по Гражданскому кодексу – владельцы технических помещений в случае наличия в них животных фактически признают над ними свое владельческое право. При этом по закону допуск безнадзорных животных в подвалы возможен при соблюдении ряда условий – того же общего собрания и удовлетворительного состояния подвала. Также лица, выступившие за это решение, берут на себя заботу о животных, их кормление и лечение при необходимости.

Что касается КГИОПа, то в этом комитете провозгласили гуманный подход к бездомным кошкам после обращения зоозащитников и отправили письмо в Фонд капремонта. В нем глава комитета просит при капремонте «учитывать наличие ранее открытых подвальных продухов с целью недопущения гибели животных». Также комитет готов «оказать содействие в поиске проектных решений, способствующих реализации капремонта МКД, допускающих нахождение животных в подвальных помещениях».

На первый взгляд – все "за", но активисты, следящие за ситуацией, говорят: кошки по-прежнему страдают из-за человеческого фактора, личного отношения ответственных лиц к животным вообще.

– Пробовать решить проблему можно разными путями. Неофициально проще. Можно договориться с управляющей компанией, но далеко не все из них идут навстречу, и в городе много таких управленцев от ЖКХ, с которыми сложно найти общий язык по кошкам, – рассказала «Фонтанке» руководитель общественного движения защиты животных «Кошки Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Юлия Пронина. – Например, нам поступают регулярные жалобы на ЖКС №1 в Приморском районе, там замуровывают кошек постоянно – в домах на Школьной, Яхтенной, Савушкина. Особенно остро вопрос стоит зимой – мне поступает по несколько обращений в день, всего же в нашей базе набралось около 500 адресов, где хотя бы раз бывали подобные проблемы. Более сложный, но более надежный вариант решения вопроса – проведение собрания собственников. По этому же пути рекомендует идти и Минстрой. Как правило, большинство жильцов не против кошек в подвалах. В проекте новых правил Минстроя говорится, что единственный продух в доме можно будет закрыть только по решению общего собрания. Это логично. В рамках же текущих правил Госстроя, чтобы официально утвердить открытый продух, нужно проводить собрание собственников. Я считаю, что целесообразнее проводить собрание все-таки тем, кто против. А сейчас по правилам Госстроя получается, что большинство должно решать проблемы меньшинства.

Как пояснила Пронина, новые «Правила и нормы технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов» Минстроя придут на смену текущим морально устаревшим «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда» (170-е постановление Госстроя 2003 г.), которыми руководствуются УК сегодня. Там и кошки, и крысы «под одну гребенку» с формулировкой, что «организация по обслуживанию жилфонда должна обеспечить защиту от проникновения: грызунов, кошек, собак» в подвалы. Именно на этот пункт часто ссылались УК и ГЖИ, не желая гуманно решать проблему. Теперь, по мнению зоозащитников, если эта формулировка уйдет, будет проще. Хоть в новых правилах Минстроя отдельного пункта о кошках нет, но там четко сказано о необходимости открытого подвального продуха размером не менее 15 на 15 см.

Начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев рассказал «Фонтанке», что его ведомству и  жилищному  комитету недавно все же дали рекомендации… подготовить и распространить памятку о том, что делать в случаях обитания в подвалах безнадзорных кошек. И все. В целом же пока единой схемы нет, и в каждом случае жителям придется искать выход индивидуально – то есть опять же общаться со своими УК.

– На сегодняшний день данный вопрос законодательно не урегулирован как на федеральном, так и субъектовом уровнях.  Подготовленный Минстроем РФ проект до настоящего времени не согласован и не утвержден, – пояснил главный ветеринар.

Пока чиновники и депутаты разных уровней пишут друг другу письма и ждут ответов, жители могут попробовать решить вопрос самостоятельно. Прежде всего попытаться договориться с УК. Если в доме идет капремонт, опекуну кошек лучше сразу позвонить в строительный контроль Фонда капремонта и уточнить, какое именно решение согласовано проектом для оформления подвальных окон. Хоть его и согласуют заранее, можно попробовать договориться подкорректировать вариант оформления продухов. Очень важно не пропустить этап их замены – иногда из-за лесов на здании этого можно не увидеть, а потом уже будет поздно – пригревшихся в подвале кошек замуруют.

 - В Москве в июле была факсограмма заместителя мэра Бирюкова главам префектур, руководителям сферы ЖКХ и УК велели открыть продухи для животных и предоставить фотофиксацию этого факта, – говорит Пронина. – Нашим единомышленникам помогает в этом также департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы. У нас же так и не могут гуманно решить этот простейший вопрос.

Анна Романова, "Фонтанка.ру"

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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